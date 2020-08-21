喜憨兒工場與幾米聯名推中秋禮盒 連藝人吳鳳都說讚

新竹喜憨兒庇護工場今年再推超值中秋禮盒，不僅強打香柚抹茶、觀音奶茶等新口味月餅，還與知名畫家幾米合作，以「擁抱」繪本為主題，主打限量聯名中秋禮盒，連藝人吳鳳品嘗之後都說，在國外沒有這麼好吃的糕點，而且還這麽幫助弱勢朋友，台灣是名符其實的先進國家。

縣府勞工處輔導新竹縣5間庇護工場，提供身心障礙朋友庇護性就業服務，今年中秋節前夕，喜憨兒基金會與和名畫家幾米合作推限量聯名中秋禮盒，更邀請藝人吳鳳擔任公益大使，希望在疫情考驗下，今年的喜憨兒中秋月餅銷量仍能逆勢成長。

今天上午吳鳳出席禮盒發表會，還與社會處長李國祿、縣議員蔡志環一同與喜憨兒們動手做月餅健康沙拉，吳鳳更誇讚，喜憨兒工場製作的月餅相當美味，尤其是抹茶口味，更表示「台灣政府協助身心障礙者就業，是先進國家才能做到的事」、「在土耳其沒有月餅，相信外國人收到也很喜歡。」

喜憨兒基金會新竹事務所副執行長顏鴻吉介紹，今年所推出的中秋禮盒，由庇護工場內身心障礙朋友細心製作，並通過ISO食品認證，有金沙奶皇、觀音奶茶、香橙檸檬酥、香柚抹茶等口味，民眾只要在8月31日前向全台喜憨兒門市或「喜歡你購物網」預訂中秋禮盒，就享有早鳥折扣優惠。

縣長楊文科表示，庇護工場之前受疫情衝擊影響營收，縣府今年也認購500盒喜憨兒中秋禮盒，更鼓勵、歡迎企業和鄉親預購，相信不論大人小孩收到的人都會非常喜愛，也給身心障礙者一個鼓勵。