新竹青創夢想育成計畫 8隊創業青年角逐40萬元獎金

2020年新竹縣竹青創生夢想育成計畫，20日在明新科大複賽評選出8隊入圍，並將在12月舉行決賽爭奪40萬元獎金；入圍隊伍涵蓋人工智慧、農業觀光休閒等領域，縣府希望透過育成計畫，鼓勵年輕人實踐創業構想，發揮自己的才能，帶動新竹縣的新創風氣。

竹青創生夢想育成計畫日前舉辦「竹夢Young點子競賽」，競賽目的在培育具新創想法、同時有創業意願的青年，進而為青年實踐創業構想，由於總獎金高達40萬元，因此吸引34組團隊報名，並經過書面審查選出13隊進入複賽。

20日在明新科大舉辦的複賽，從13組隊伍中選出8隊入圍，參賽團隊提案涵蓋人工智慧、農業創新、文化創意、健康促進、觀光休閒等領域，新竹縣政府青年事務中心也與8隊代表簽約，將將安排入圍團隊成員參加「商業實戰課程」及「創業工作坊」。

入圍隊伍之一的科技城循環經濟隊成員王恩皓表示，新竹號稱科技城，新竹工業區有包裝科技公司，也有塑膠袋製造商，但雖然台灣資源回收率超過5成，可是寶特瓶上的標籤卻難以回收利用，因此團隊想到與中華民國資源回收推廣協會合作，能提供清運標籤服務，製成塑料後再生成環保產品。

青年事務中心主任田永元指出，這是新竹縣首次承辦青年創業競賽與培育計畫，希望讓年輕人有機會發揮自己的才能，帶動新竹縣新創風氣，後續將規畫商業實戰課程及成果發表會，協助將年輕人的創意落實為產品，以達青年創業、地方創生的目標。