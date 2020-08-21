快訊

陳其邁小內閣完整名單揭曉！ 24日走馬上任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹青創夢想育成計畫 8隊創業青年角逐40萬元獎金

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
「竹夢Young點子競賽」鼓勵青年創業，20日選出8隊將獲得研習商業實戰課程的機會。 記者巫鴻瑋／攝影
「竹夢Young點子競賽」鼓勵青年創業，20日選出8隊將獲得研習商業實戰課程的機會。 記者巫鴻瑋／攝影

2020年新竹縣竹青創生夢想育成計畫，20日在明新科大複賽評選出8隊入圍，並將在12月舉行決賽爭奪40萬元獎金；入圍隊伍涵蓋人工智慧、農業觀光休閒等領域，縣府希望透過育成計畫，鼓勵年輕人實踐創業構想，發揮自己的才能，帶動新竹縣的新創風氣。

竹青創生夢想育成計畫日前舉辦「竹夢Young點子競賽」，競賽目的在培育具新創想法、同時有創業意願的青年，進而為青年實踐創業構想，由於總獎金高達40萬元，因此吸引34組團隊報名，並經過書面審查選出13隊進入複賽。

20日在明新科大舉辦的複賽，從13組隊伍中選出8隊入圍，參賽團隊提案涵蓋人工智慧、農業創新、文化創意、健康促進、觀光休閒等領域，新竹縣政府青年事務中心也與8隊代表簽約，將將安排入圍團隊成員參加「商業實戰課程」及「創業工作坊」。

入圍隊伍之一的科技城循環經濟隊成員王恩皓表示，新竹號稱科技城，新竹工業區有包裝科技公司，也有塑膠袋製造商，但雖然台灣資源回收率超過5成，可是寶特瓶上的標籤卻難以回收利用，因此團隊想到與中華民國資源回收推廣協會合作，能提供清運標籤服務，製成塑料後再生成環保產品。

青年事務中心主任田永元指出，這是新竹縣首次承辦青年創業競賽與培育計畫，希望讓年輕人有機會發揮自己的才能，帶動新竹縣新創風氣，後續將規畫商業實戰課程及成果發表會，協助將年輕人的創意落實為產品，以達青年創業、地方創生的目標。

新竹 青年 創業

延伸閱讀

世衛：15至24歲年輕人染疫急遽增加

生技青創分享投資 台杉、台灣大有興趣

籃球／無懼質疑 新竹攻城獅KPI設三年

頭前溪南岸鐵馬道9月完工 串連竹東與南寮山海美景

相關新聞

故宮X竹市藝想獸譜新媒體展登場 首展坤輿藝境VR供體驗

國立故宮博院與新竹市政府合作推出的藝想獸譜新媒體藝術展今天登場，結合AR、VR及聲控、體感與沈浸式的互動科技，以新媒體藝...

喜憨兒工場與幾米聯名推中秋禮盒 連藝人吳鳳都說讚

新竹喜憨兒庇護工場今年再推超值中秋禮盒，不僅強打香柚抹茶、觀音奶茶等新口味月餅，還與知名畫家幾米合作，以「擁抱」繪本為主...

新竹青創夢想育成計畫 8隊創業青年角逐40萬元獎金

2020年新竹縣竹青創生夢想育成計畫，20日在明新科大複賽評選出8隊入圍，並將在12月舉行決賽爭奪40萬元獎金；入圍隊伍...

桃園砸7億拆除重建東門市場 僅20多攤回鍋進駐

桃園市政府斥資7.7億元拆除舊東門市場重建，歷經2年多施工，將於8月完工，不過，原有東門市場有上百攤，多達88攤決定領退...

清大研發鹽水為量子點包膜 噴墨列印彎折螢幕

清華大學材料系教授陳學仕領導的研究團隊創全球之先，用鹽水為量子點材料「包膜」，抵抗水、氧侵蝕，還能均勻地用噴墨列印出比砂...

2社宅變航空城中繼宅 桃市府挨批

桃園市蘆竹區蘆竹2號416戶社會住宅預計明年初完工，因變更為航空城中繼住宅，民進黨籍市議員郭麗華昨在議會砲轟「這對蘆竹市...

學者觀點／土壤解列 須符監測管制標準

桃園市大園區滲眉埤原是大菓林地區農田灌溉埤塘，因為「惡鄰」宇鴻科技焚化廠長期排放戴奧辛飛灰及重金屬，民怨四起，市府環保局...

頭前溪南岸鐵馬道9月完工 串連竹東與南寮山海美景

新竹縣頭前溪南岸自行車道9月將完工，改善長度10公里，未來從台3線竹東地區能一路騎到竹市南寮7公里海岸線，串連起大新竹的...

巷內美食／台味創意披薩 30種獨家口味

一片片披薩送入窯中，餅皮看上去卻不是臘腸、火腿等熟悉的配料，竟是臭豆腐、茭白筍、客家鹹豬肉，桃園市內壢「來我家吃pizz...

獎金破百萬國際木雕賽 入圍揭曉

總獎金逾百萬元的台灣國際木雕競賽昨天公布入選名單，苗栗縣三義木雕館也首度推出國際木雕裝置藝術大展，即日起與競賽作品同步展...

滲眉埤汙染整治 明年1月完成

桃園市大園區滲眉埤10.8公頃為當地農田灌溉池，過去遭宇鴻科技（前身坤業）焚化廠排放戴奧辛等汙染，波及農田汙染，數度引發...

桃捷G12至G13a土地開發案642公頃 民代憂炒地之嫌

桃園市政府都市發展局著手南崁地區都市計畫捷運綠線G12、G13、G13a車站周邊土地開發計畫案，徵收面積達642公頃，原...

熱門新聞

墾丁社頂公園國中生走失 5個多小時後在滿州找到了

金門讓售慈濟縣有地惹爭議 民眾陳抗要求府會退回

基隆翠湖垃圾埋掉一半 地主挖除垃圾為開發？議會激辯

柯文哲參加花蓮豐年祭 拒答民眾黨進軍花東提問

影／麻豆龍喉出皇帝傳說 與陳水扁和馬英九神祕巧合

開闢新客源 金門縣府積極推包機花東遊程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。