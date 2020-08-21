清大研發鹽水為量子點包膜 噴墨列印彎折螢幕

清華大學材料系教授陳學仕領導的研究團隊創全球之先，用鹽水為量子點材料「包膜」，抵抗水、氧侵蝕，還能均勻地用噴墨列印出比砂粒還小的微米級LED，印在塑膠膜上，可造出各式可彎折的高解析手機、眼鏡等螢幕，研發成果登上美國化學學會應用材料與界面期刊封面，並已申請美國及台灣專利。

清大指出，為造出更高解析、高亮度、超輕薄、可彎曲、壽命長的顯示器，以應用在擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）眼鏡、手錶等穿戴式電子設備螢幕，各手機、面板大廠無不投入巨資研發微米級LED，來取代目前的OLED，但要把上百萬顆尺寸在100微米以下的微型LED排列在基板上，牽涉到最困難的「巨量轉移」技術。

陳學仕說，不少廠商採用「蓋印章」的方法，把數百萬紅、綠、藍3色的微型LED逐一搬移黏貼到基板，但只要幾個小點沒黏到，螢幕就會出現壞點，於是有業者想到用噴墨列印方式來排列微米級LED，提高良率、節省成本。

陳學仕指出，量子點溶液經噴墨印表機噴出後，液滴內部會產生對流，把材料推到外圍，無法均勻分布，「就像不小心滴落的咖啡滴，中心顏色較淡，外圈顏色比較深，這就是所謂的咖啡環現象。」

陳學仕研究團隊在量子點溶液中加入鹽水，也就是氯化鈉溶液，成功將量子點包覆住，形成結晶，「就像把量子點抓回來，聚縮成均勻分布的1顆小點」，經過「包膜」的量子點也更穩定，就像泡了鹽水的蘋果，不易受到水、氧的侵蝕。

想出為量子點「泡鹽水」點子的是研究團隊成員清大材料所博士何士融，他從顯微攝影中觀察到，沒加鹽水的量子點材料經噴墨印表機噴出後，四散為不規則形狀，加了鹽水後，量子點則會逐漸收縮聚合為均勻漂亮的晶體。