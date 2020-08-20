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桃園「友愛牙科室」開診 身障朋友口腔保健福音

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
健保署張温温組長幫院童刷牙。圖／健保署北區業務組提供
健保署張温温組長幫院童刷牙。圖／健保署北區業務組提供

桃園市長鄭文燦今天下午前往龍潭區，出席「健保友愛－牙醫特殊服務提供幸福照護」揭幕儀式時表示，在健保署「牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」支持下，牙醫師公會與國際扶輪社攜手於龍潭友愛家園設置「友愛牙科室」，每周提供1天門診，並打造無障礙看診空間，希望為身障朋友提供最好、最友善的口腔保健服務。

鄭文燦表示，幸福基金會成立友愛家園，專門收治18歲以上中重、極重度心智障礙者，提供長期照護服務，十分樂見國際扶輪社與牙醫師公會一起貢獻愛心，由桃園3502地區、東區及東信扶輪社共同捐贈基金，於機構內打造「友愛牙科室」，由桃園市牙醫師公會醫師團提供診療服務，讓住民們可就近接受專業的口腔保健服務，包含洗牙、牙齒治療等，診間也採用分離式牙科診療椅，方便輪椅搬運，提供住民最貼心、友善的服務，未來也能進一步服務當地的身障族群。

健保署北區業務組組長張溫溫表示，健保署持續推動牙醫特殊服務，根據統計，今年截至目前，全國共281位醫師在192家身障機構提供口腔保健服務，服務達2萬3560人次，其中北區共49位醫師投入，於42家機構服務4580人次，未來期盼更多的熱血牙醫及公益團體加入，照顧更多的身障朋友。

今日包括市府顧問張肇良、衛生局副局長陳麗娟、龍潭區長胡星輝、健保署北區業務組組長張溫溫、幸福基金會執行長胡明珠、桃園市牙醫師公會理事長黃國光、特照主委簡志成、中華民國牙醫師公會全國聯合會總額主委徐邦賢、副主委連新傑、新竹縣牙醫師公會理事長溫柏齡、新竹市牙醫師公會理事長藍鴻文、國際扶輪3502地區總監楊肅欣、桃園東區扶輪社社長林烱明、桃園東信扶輪社長劉修豪都出席活動。

鄭文燦參觀「友愛牙科室」醫師為身障朋友治療口腔。圖／健保署北區業務組提供
鄭文燦參觀「友愛牙科室」醫師為身障朋友治療口腔。圖／健保署北區業務組提供
桃園市長鄭文燦等人參加桃園「友愛牙科室」揭牌。圖／健保署北區業務組提供
桃園市長鄭文燦等人參加桃園「友愛牙科室」揭牌。圖／健保署北區業務組提供

牙醫 醫師 健保

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