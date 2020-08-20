桃捷G12至G13a土地開發案642公頃 民代憂炒地之嫌

桃園市政府都市發展局著手南崁地區都市計畫捷運綠線G12、G13、G13a車站周邊土地開發計畫案，徵收面積達642公頃，原將一併建設捷運綠線北機廠，由於北機廠用地遷往滲眉埤，地方質疑，沒了興建北機廠目的，開發公益與必要性何在？市議員劉勝全也擔心開發規模龐大有炒地皮嫌疑，「不該炒完航空城後，換來炒G12、G13！」

都發局指出，該開發案雖沒有建設北機廠，但依據整體都市發展需求，仍有開發必要，面積稍有縮減，從原本規畫674公頃減至642公頃，是繼桃園航空城後第2大的區段徵收案，此案也調整以產業為導向，「產業發展為主、住商為輔」，已送進桃園市都市計畫委員會排審，針對地方質疑，會再加強補充說明。

市議員黃敬平說，桃園綠捷農地守護聯盟向他陳情，認為此土地開發案在沒了北機廠之後，已無公益性及必要性，痛心大片農業區將變更為產業用地、公園用地等，先前市府雖有辦理說明會，但多數地主都未收到通知，沒有表達意見機會，感覺就像被市府賣了，希望應維持原都計內畫定之農業區。

「市府是不是要賣地變現？」黃認為，公展草案中公共設施用地的捷運系統用地僅剩3.32公頃，為何要擴大徵收至600多公頃？且其中可供標售讓售有償撥用的土地面積達113.78公頃，是為了讓市庫有地可以變現賣錢嗎？也憂心區內將建汙水處理廠、茄苳溪截彎取直，反造成地方負擔。

劉勝全說，盧維屏局長曾對此案表示其公益性與必要性值得檢討，自己與盧態度一致，地方則對此案贊成與反對意見都有，從資料來看，開發案產專區占比約30多%，住宅與商業區各占9%，但開發總規模達600公頃，不免讓人質疑「規模會不會太大」，有無炒地皮嫌疑？

劉認為，此案造成地方派系對立，也欠缺社會影響評估，「總是先徵收再做影響評估」，要求都發局審慎評估公益性與必要性，並要做好社會影響評估，同時兼顧地方發展。

盧維屏坦言，航空城飽受質疑，就是因為開發規模太大，如今此處又推出600公頃開發案，一定要有很強的理由，為避免被中央打槍，開發主軸將以產業為主，他也承認確實最近該處買賣土地交易量變大，但投資是自然現象，擋也擋不住，針對議員意見會納入考量。

市議員張桂綿今天質詢時則拿出一大疊陳情書，提到此案土地開發細部計畫將設置第2座汙水處理廠，還要將茄苳溪截彎取直來蓋公園，認為破壞河川到底有無必要性？當地里長甚至曾下跪陳情，希望市府傾聽居民心聲。

都發局指出，南崁地區都市計畫捷運綠線G12、G13、G13a車站周邊土地開發計畫案已重新朝住、商、產共榮發展方向核實檢討，汙水處理廠是必要設施，若該里有意見會另覓地點規畫，不過都市計畫不會以里為單位考量，至於茄苳溪截彎取直是為了開發需求做的小幅度改變，有利當地水利排洪，增設公園可提升都市韌性。

南崁地區都市計畫捷運綠線G12、G13、G13a車站周邊土地開發計畫案主要考量台商回流，周邊周邊南崁工業區發展已飽和，急需產業發展土地，也將新闢南北向航空城聯外道路與行政及新設機關等。