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母控幼兒遭師壓制 竹縣府：穩定情緒無不當管教

中央社 / 新竹縣20日電

新竹一名5歲特殊生男童的母親指控，兒子因在學校與同學搶玩具，卻遭幼兒園教師壓制在地受傷。新竹縣政府今天指出，經查後決議，教師是為穩定孩子情緒，並未達不當管教。

男童的母親今天向中央社記者表示，去年12月19日放學時，當時教師告訴她，兒子在校有發生搶奪玩具情況，教師曾以壓制的方式保護孩子。但她從監視器發現，教師竟把兒子面朝下壓制在地，讓她心痛不已，至今校方也從未致歉。

男童的母親指出，兒子當時雖情緒失控，教師可利用環抱，或是把他帶到無人教室冷靜隔離，但卻在同學面前壓制兒子，讓兒子返家後狀況異常，到兒童精神專科就診，醫師診斷為創傷後壓力症候群。

對此，這名教師透過律師表示，當時男童與同學因有搶玩具情形，男童情緒失控，頭部險些撞到後方櫃子，為保護男童、不會撞到受傷，不得已才將男童壓制在地，絕無傷害男童的想法。

新竹縣政府教育處指出，事發後校方依規定，聘請第三公正人士（內含特教領域專家學者）進行調查，結果顯示，當時因男童已咬傷特教助理員，教師為穩定孩子情緒，並避免男童受傷，才採取此動作，並無涉及不當管教。

教育處表示，教評會也決議，這名教師並無教師法第14條第10項體罰或霸凌學生等不當管教行為，縣府尊重調查小組及相關程序會議的決議。

教育處指出，後續將協助男童學習發展，並持續針對現場教師，加強辦理特教及情緒行為問題處理研習。

新竹 幼兒園

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