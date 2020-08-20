海岸侵蝕竹北新月沙灘恐無沙玩 公所爭取前瞻經費固沙

位於新竹縣竹北市濱海地區的新月沙灘，為新竹著名景點，近年受到海岸侵蝕影響，沙灘流失速度迅速。為解決此問題，竹北市公所與新竹縣政府爭取前瞻基礎建設計畫經費改善，期望能恢復舊有景觀。

竹北市長何淦銘表示，受到鄰近漁港突堤效應，以及海流改變影響，導致新月沙灘的沙子不斷流失，沙堆反而流到頭前溪出海口，導致還需要淘沙回運。期望透過爭取經費，使新月沙灘恢復舊有面貌。

何淦銘也說，新月沙灘海岸侵蝕問題日益明顯，他擔心沙灘會退至防風林一帶，憂心民眾未來沒有沙灘可親近海洋，且會危及防風林後的烏魚養殖魚塭，使居民生計受到連帶影響。

竹北市公所與新竹縣政府爭取前瞻基礎建設計畫經費，以「竹北新月沙灘整體景觀環境改善」計畫，期望能朝定沙、固沙方式，養護海岸，恢復舊有潮間帶。

新月沙灣位於竹北市坎仔腳，北起山腳漁澳，南至鳳山溪河口，長達1.5公里均為細質沙灣。此計畫獲得核定經費為4487萬2000元，地方配合款987 萬2000元，內容包含海岸保護、沙灘復育，以及休閒步道的串連，期望能使海岸侵蝕問題減緩，並恢復舊有面貌，也使民眾假日休閒多一個去處。