快訊

【今日精摘】男弒母剁頭扔下樓改判無罪／台股大跳水跌416點

中職震撼彈！吳德威請辭味全龍領隊 任中傑暫代職務

海岸侵蝕竹北新月沙灘恐無沙玩 公所爭取前瞻經費固沙

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
位於竹北市濱海地區的新月沙灘，為新竹著名景點，近年受到海岸侵蝕影響，沙灘快速流失。記者陳斯穎/攝影
位於竹北市濱海地區的新月沙灘，為新竹著名景點，近年受到海岸侵蝕影響，沙灘快速流失。記者陳斯穎/攝影

位於新竹縣竹北市濱海地區的新月沙灘，為新竹著名景點，近年受到海岸侵蝕影響，沙灘流失速度迅速。為解決此問題，竹北市公所與新竹縣政府爭取前瞻基礎建設計畫經費改善，期望能恢復舊有景觀。

竹北市長何淦銘表示，受到鄰近漁港突堤效應，以及海流改變影響，導致新月沙灘的沙子不斷流失，沙堆反而流到頭前溪出海口，導致還需要淘沙回運。期望透過爭取經費，使新月沙灘恢復舊有面貌。

何淦銘也說，新月沙灘海岸侵蝕問題日益明顯，他擔心沙灘會退至防風林一帶，憂心民眾未來沒有沙灘可親近海洋，且會危及防風林後的烏魚養殖魚塭，使居民生計受到連帶影響。

竹北市公所與新竹縣政府爭取前瞻基礎建設計畫經費，以「竹北新月沙灘整體景觀環境改善」計畫，期望能朝定沙、固沙方式，養護海岸，恢復舊有潮間帶。

新月沙灣位於竹北市坎仔腳，北起山腳漁澳，南至鳳山溪河口，長達1.5公里均為細質沙灣。此計畫獲得核定經費為4487萬2000元，地方配合款987 萬2000元，內容包含海岸保護、沙灘復育，以及休閒步道的串連，期望能使海岸侵蝕問題減緩，並恢復舊有面貌，也使民眾假日休閒多一個去處。

沙灘 北市 新竹

延伸閱讀

竹北今晚10點送煞儀式 網友PO文提醒引熱議

竹北稻米冠軍出爐 20歲青農陳成禮將代表出戰全國賽

舒緩竹北光明商圈停車問題 停6停車場明年9月完工

竹北焚化爐BOO案 最快明年動工

相關新聞

大溪七夕音樂晚會 22日大溪情人橋旁舉辦

七夕情人節將至，桃園市知名地標「大溪觀光吊橋」，有「大溪情人橋」的封號的，是許多情人的約會勝地。大溪區公所8月22日周六...

影／宣傳CRC彩繪銅鑼立體停車場外牆 成打卡新熱點

苗栗縣政府為宣導兒童權利公約(CRC)，特別結合牆面彩繪活動，邀請苗栗縣慈愛協會、溫馨廚房志工在銅鑼火車站旁的立體停車場...

頭份市公所爭取前瞻 游泳池拚轉型複合式運動館

苗栗縣頭份市立游泳池老舊，市公所今天宣布將從9月15日起閉館，爭取前瞻基礎建設計畫補助，目標上億元進行大規模整建，維持原...

竹市動物園紅毛猩猩「回來了」 市府啟動校園生命教育

新竹市立動物園的動物明星紅毛猩猩貝比在動物園生活18年，帶給許多人回憶，今年初老死，園方做成標本，今天在森林食堂亮相，市...

頭前溪左岸鐵馬道9月完工 串連竹東與南寮的山海美景

新竹縣頭前溪南岸自行車道預計9月完工，起點自竹東生態河濱公園，到改善計畫終點竹東二重埔地區，總計工程長度10.9公里，未...

王浩宇家農舍違建1年只罰2次6萬元 藍議員槓上都發局

民進黨籍桃園市議員王浩宇家族農舍違建屢次受到外界關注，國民黨市議員黃敬平今天在議會質詢槓上市府都發局長盧維屏，直指王家農...

滲眉埤全國最大汙染埤整治 鄭文燦：明年1月結束汙染史

桃園市大園區滲眉埤10.8公頃為菓林當地農田灌溉池，遭受宇鴻科技焚化爐長期汙染戴奧辛重金屬嚴重，引發民怨抗爭四起，市政府...

桃園蘆竹2號社宅變航空城中繼宅 民代轟：對蘆竹人不公

桃園市政府興建社會住宅如火如荼，自建社宅規模將達8千戶，今天多名民代在議會都發局工作報告質詢，關心社宅興建進度、租戶繳納...

影／錦屏母熊野放14天頸圈脫落 台東林管人員上山追蹤

林務局台東林區管理處8月7日野放錦屏母熊回中央山脈森林，因連續幾天監控衛星定位訊號異常，衛星發報訊號一直停留在同一地點，...

國1增設中豐交流道 先做北入匝道

國道1號桃園中壢增設中豐交流道計畫已獲行政院核定，總經費12.69億元由國道基金全額支應。桃園市長鄭文燦昨天說，第一期計...

桃市育兒津貼溢領嚴重 3成未追回

桃園市政府去年發出的0歲至3歲育兒津貼共12億多元，審計處查核發現，重複發放、戶籍遷出或籍在人不在的溢領情形嚴重。多名市...

竹市砸4千萬汰換校園遊具 2年內全數合格

衛福部2017年修訂兒童遊戲場設施安全管理規範，規範更嚴格，許多小學、幼兒園及公園等公共場合遊戲場設施不合格率偏高，新竹...

熱門新聞

台東「南迴殺手」測速桿 7個月抓逾1萬5千件違規超速！

監控東部海空域？「銳鳶無人機」台東太麻里上空現蹤！

綠批中市預算防疫不足 藍酸：逆時中被政風調查怎辦？

打破默契？淡江大橋放跨年煙火 侯：取代101 北市：相信無法被取代

桃市「溢領」育兒津貼達1800筆 民代批查核不力

侯市府人事調動 新北城鄉局長黃一平請辭獲准

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。