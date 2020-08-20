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紅毛猩猩貝比製成標本 回歸新竹市立動物園食堂

中央社 / 新竹市20日電

新竹市立動物園紅毛猩猩貝比今年初過世，新竹市長林智堅今天宣布，貝比以標本方式回歸新竹市動物園裡的森林食堂，讓民眾仍能透過標本懷念牠。

新竹市立動物園紅毛猩猩貝比（Baby）今年1月10日從棲地的駁坎邊緣掉落地面，園方獲悉立刻派員將牠抱送至診療室急救，由獸醫給予氧氣及保溫，可惜急救後仍宣告不治。

新竹市立動物園今天舉辦記者會，由林智堅宣布，貝比以標本方式回歸新竹市動物園裡的森林食堂，同時園方也將貝比一生繪成「貝比謝謝妳」插畫，將展開巡迴校園，讓孩子們能透過貝比的故事更了解生命教育、動物保育重要性。

林智堅今天在動物園化身故事叔叔，向現場孩童述說貝比從幼時就被關在籠子飼養，成年後轉由竹市動物園照顧的過程，讓孩子知道動物保育應該不隨意捕獲野生動物、不破壞棲地。

林智堅說，貝比今年初因高齡過世，但動物園請來專家將貝比製作成標本，將生命結束的哀傷轉變為教育的藝術，未來大家如果想念貝比，可以到森林食堂看看她。

新竹市立動物園園長楊礎遠表示，貝比陪伴新竹18年，聰明又溫柔，最愛吃水果與吐司，製作成標本後，未來拜訪貝比的民眾能藉由近距離觀察，更了解紅毛猩猩的體態與特徵。

據新竹市立動物園新聞資料，台灣於70、80年代台灣從海外走私紅毛猩猩當寵物的現象，催生了台灣的野生動物保育法，貝比是馬來西亞婆羅洲紅毛猩猩，幼時被帶至台灣，民國91年7月入住新竹動物園後，直到高齡過世。

動物園 新竹 林智堅

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