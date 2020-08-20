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大溪七夕音樂晚會 22日大溪情人橋旁舉辦

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市知名地標大溪觀光吊橋，是許多情人的約會勝地。圖／大溪區公所提供
桃園市知名地標大溪觀光吊橋，是許多情人的約會勝地。圖／大溪區公所提供

七夕情人節將至，桃園市知名地標「大溪觀光吊橋」，有「大溪情人橋」的封號的，是許多情人的約會勝地。大溪區公所8月22日周六晚上在大溪橋頭停車場，舉行「相約溪畔 鳳凰于飛」七夕音樂晚會，邀請市民觀賞吊橋燈光秀，品嘗老街特色美食，欣賞重量級藝人歌手的演出。

大溪區公所表示，晚會由阿KEN及詹子晴主持，演出陣容包括金曲歌王羅時豐、苦情歌后張秀卿、台語歌王陳雷、小隊長黃鴻升、師奶殺手林俊逸、音樂甜心卓文萱、行走的iTunes潘嘉麗、台語歌后楊靜、不老唱將陳昇&新寶島康樂隊也將到場壓軸演出，在仲夏浪漫夜裡熱情演唱及帶來鳳飛飛經典歌曲，與大家共譜浪漫七夕的甜蜜愛戀。

周六夜晚的大溪情人橋搭配光雕藍色螢光，倒映在潺潺溪面，有如一片如夢似幻的藍眼淚，見證愛情的誓言，是情侶約會必到的聖地。歡迎來參加大溪七夕音樂晚會，聆聽鳳飛飛經典歌曲及一首首浪漫情歌，飄揚的旋律，悅耳的歌聲搭配仲夏夜的幸福，創造今夏最浪漫的回憶。

配合防疫政策，活動當天進場採實聯制登記入場，請參加民眾攜帶身分證，可快速進場。進入會場的觀眾務必配戴口罩，接受體溫測量，生病請在家休息或就醫，體溫超過37.5度者，請勿參加。

大溪區公所周六晚上舉行「相約溪畔 鳳凰于飛」七夕音樂晚會，邀請市民觀賞吊橋燈光秀，品嘗老街特色美食，欣賞重量級藝人歌手的演出。圖／大溪區公所提供
大溪區公所周六晚上舉行「相約溪畔 鳳凰于飛」七夕音樂晚會，邀請市民觀賞吊橋燈光秀，品嘗老街特色美食，欣賞重量級藝人歌手的演出。圖／大溪區公所提供

七夕 吊橋 台語

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