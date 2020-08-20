影／宣傳CRC彩繪銅鑼立體停車場外牆 成打卡新熱點

苗栗縣政府為宣導兒童權利公約(CRC)，特別結合牆面彩繪活動，邀請苗栗縣慈愛協會、溫馨廚房志工在銅鑼火車站旁的立體停車場完成一幅結合地方特色生態及宣傳CRC的彩繪圖案，上午由縣長徐耀昌揭幕；這幅牆面鮮豔亮麗，呈現炮仗花、櫻花、石虎等地方風情，剛完成就成「打卡」新熱點，縣府已考慮在各鄉鎮推出更多彩繪牆面宣導兒童權利公約。

苗栗縣政府社會處指出，此次彩繪牆面目的在宣導兒童權利公約(簡稱CRC)，2014年6月總統公布「兒童權利公約施行法」，同年11月20日起施行，CRC最重要的4大原則為兒童最佳利益、禁止歧視原則、生存及發展權、表意權，及社會參與、文化休閒、健康發展、福利保障、勞動保護、公平受教權等6大權益，縣府希望透過多元的宣導，讓更多青少年及民眾認識 CRC ，共同捍衛兒少權益。

徐耀昌、銅鑼鄉長謝昌年及縣府社會處長楊文志上午連袂在彩繪牆面前宣導CRC，與小朋友一起在彩繪牆前歡樂留影；縣府感謝銅鑼鄉公所提供立體停車場外牆牆面供彩繪，也邀請各地鄉親前往拍照打卡，共同宣傳、落實兒童權利公約。