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頭份市公所爭取前瞻 游泳池拚轉型複合式運動館
苗栗縣頭份市立游泳池老舊，市公所今天宣布將從9月15日起閉館，爭取前瞻基礎建設計畫補助，目標上億元進行大規模整建，維持原有游泳池、兒童池及SPA設施，增加體適能、健身及瑜珈等空間，因應現代都市民眾的需求。
頭份市人口10萬多人，苗栗縣人口最多的鄉鎮市，市立游泳池1999年啟用，建物外觀及內部設施設備老舊，市公所主任秘書王森龍說，市公所為提供更優質的運動環境，滿足市民多元化運動需求，市公所將爭取前瞻建設預算，預計9月15日起閉館，規畫整建游泳池，轉型複合式的運動館。
市公所指出，現代運動風氣興盛，都會地區健身房、運動中心都受到歡迎，單一功能的游泳池不敷需求，未來市立游泳池將轉型複合式的運動館，目標爭取前計畫上億元補助，大規模整建，除了原有游泳池、兒童池及SPA設施，評估新增體適能等設施設備。
王森龍說，市立游泳池又鄰近忠孝公園，公園內有網球場、槌球場及籃球場，游泳池整建轉型後，與戶外的公園球場呼應，打造更多元、更友善、更優質的運動場域，提供市民更多元的選擇。
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