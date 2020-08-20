頭份市公所爭取前瞻 游泳池拚轉型複合式運動館

苗栗縣頭份市立游泳池老舊，市公所今天宣布將從9月15日起閉館，爭取前瞻基礎建設計畫補助，目標上億元進行大規模整建，維持原有游泳池、兒童池及SPA設施，增加體適能、健身及瑜珈等空間，因應現代都市民眾的需求。

頭份市人口10萬多人，苗栗縣人口最多的鄉鎮市，市立游泳池1999年啟用，建物外觀及內部設施設備老舊，市公所主任秘書王森龍說，市公所為提供更優質的運動環境，滿足市民多元化運動需求，市公所將爭取前瞻建設預算，預計9月15日起閉館，規畫整建游泳池，轉型複合式的運動館。

市公所指出，現代運動風氣興盛，都會地區健身房、運動中心都受到歡迎，單一功能的游泳池不敷需求，未來市立游泳池將轉型複合式的運動館，目標爭取前計畫上億元補助，大規模整建，除了原有游泳池、兒童池及SPA設施，評估新增體適能等設施設備。