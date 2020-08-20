竹市動物園紅毛猩猩「回來了」 市府啟動校園生命教育
新竹市立動物園的動物明星紅毛猩猩貝比在動物園生活18年，帶給許多人回憶，今年初老死，園方做成標本，今天在森林食堂亮相，市長林智堅向小朋友說起貝比的小故事，並宣布啟動生命教育校園巡迴列車，9月起由專業獸醫深入校園辦20場生命教育活動，讓小朋友了解動物，進而保護動物。
園方也將貝比一生繪成「貝比謝謝妳」插畫，林智堅向小朋友說起貝比的小故事，他說，貝比來自馬來西亞婆羅洲，幼時被當成寵物養，成年後飼主將貝比送給由市立動物園，不僅有更大的活動空間，還有室友紅毛猩猩「雄大」、白鼻心陪伴，受到妥善照 顧。
林智堅說，動物跟人一樣有生有死，貝比今年初老死，為紀念貝比，園方請來專家將貝比製成標本，將生命結束的哀傷轉變為教育的藝術，即日起在森林食堂展示，園方也將貝比一生繪製插畫，9月起將辦20場校園生命教育活動，每周巡迴1校，把貝比的故事帶進校園，讓生命教育向下扎根，市府將編列預算，讓動物園的動物有更好的飲食、環境。
園長楊礎遠說，貝比送來動物園時已經成年，在園內生活18年，聰明又溫柔，最愛吃水果與土司，喜歡隨身攜帶麻布袋保暖、防曬，以前他當獸醫時，貝比還會跟他握手，可愛模樣，讓許多遊客印象深刻，留下美好回憶。
楊礎遠說，近百年來，紅毛猩猩的數量減少9成，目前僅剩5萬多隻，為宣導保育觀念，校園生命教育活動將由專業獸醫師帶著動物骨頭標本、繪畫等深入校園，讓小朋友更了解生命教育、動物保育重要性。
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