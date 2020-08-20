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頭前溪左岸鐵馬道9月完工 串連竹東與南寮的山海美景

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣頭前溪南岸自行車道利用台68線快速道路橋下空間設置，串連竹東與南寮地區的自行車道網路。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣頭前溪南岸自行車道利用台68線快速道路橋下空間設置，串連竹東與南寮地區的自行車道網路。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣頭前溪南岸自行車道預計9月完工，起點自竹東生態河濱公園，到改善計畫終點竹東二重埔地區，總計工程長度10.9公里，未來從台3線竹東地區就能一路沿頭前溪抵達新竹市南寮地區，並接上新竹濱海自行車道，串連起大新竹的自行車觀光環境。

縣長楊文科表示，此次改善計畫將成功打通大新竹發展觀光自行車路網建設，也是銜接台3線自行車道的重要一環，單車族從此路段往西騎乘至新竹市左岸自行車道，可至南寮17公里海岸線，往東騎則銜接台3線，沿線除能感受滿滿純樸客家庄味外，還有海岸、河畔、山巒、鐵道等景緻，彙集起竹東周邊觀光資源，盼吸引更多外地遊客來新竹遊玩。

頭前溪南岸經典自行車道由新竹縣政府向教育部體育署爭取8000萬元經費，其中中央補助5600萬元，地方縣府自籌2400萬元，自行車道工程已在去年8月動工，歷經1年多的施工，即將在下個月就能完工。

改善計畫由新竹市頭前溪自行車道終點與新竹縣接壤處開始，向東延伸至竹東生態河濱公園與台3線交會處，改善計畫長度約10.9公里，路段向西接續新竹頭前溪左岸自行車道、南寮17公里海岸自行車道，完工後可成為自行車東西橫向的重要聯絡專用車道，不必經由市區道路，提升單車族用路環境。

縣府交旅處表示，2018年縣府就已規畫改善計畫，希望能打通頭前溪南岸自行車道的瓶頸路段，利用頭前溪河濱土地及台68線快速道路橋下空間，大部分路段新設置自行車專用道，部分路段規畫共構型自行車道，提升加強騎乘自行車安全性，並配合現地交通環境，調整交通號誌、行車道相關標誌標線等，以及新建自行車橋梁、自行車休憩站、自行車棧橋等設施，還有綠美化、彩色舖面、交通號誌標線、太陽能指標設施等工程。

新竹縣頭前溪南岸自行車道利用台68線快速道路橋下空間設置，串連竹東與南寮地區的自行車道網路。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣頭前溪南岸自行車道利用台68線快速道路橋下空間設置，串連竹東與南寮地區的自行車道網路。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣頭前溪南岸自行車道利用台68線快速道路橋下空間設置，串連竹東與南寮地區的自行車道網路。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣頭前溪南岸自行車道利用台68線快速道路橋下空間設置，串連竹東與南寮地區的自行車道網路。記者巫鴻瑋／攝影
自行車道沿途經過頭前溪河畔，更可遠眺竹北、芎林之景。記者巫鴻瑋／翻攝
自行車道沿途經過頭前溪河畔，更可遠眺竹北、芎林之景。記者巫鴻瑋／翻攝

自行車 車道 新竹

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