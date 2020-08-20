王浩宇家農舍違建1年只罰2次6萬元 藍議員槓上都發局

民進黨籍桃園市議員王浩宇家族農舍違建屢次受到外界關注，國民黨市議員黃敬平今天在議會質詢槓上市府都發局長盧維屏，直指王家農舍列為C類違建排拆，到底何時才能拆？1年多來也才裁罰2次，依規定第2次裁罰要加倍，為何2次都只罰6萬元？

黃怒批市府是否碰上議員就不敢開刀，還要盧「骨頭要硬起來」，依法裁處、強拆。

王浩宇得知自家農舍又在議事堂掀起討論，他無奈表示，農舍是他十多年前，家中長輩蓋的房子，自己當時未成年，也不清楚相關法令，桃園市府處理違建有一定流程，無論是提早拆、晚拆，都是一種關說行為，所有違建都應依照市府規定處理，不應該特權處理，他也不希望自己從政，多年前蓋的農舍頻頻被挖出鞭屍，政治不該如此。

黃敬平今天在議會都發局工作報告，質詢一開頭先批評市府違建查報拆除能量，不比其他直轄市，接著點名王浩宇家人在中壢的豪華農舍，在去年8月就被舉報違建，農業局9月9日認定現況不符農業使用，建管處則列為C類違建排拆，但他依照違反都計內農業區土地使用分區管制的規定，可罰6萬至30萬元，但從去年8月到現在，1年只罰2次，每次才6萬元，也不見加倍處罰，質疑市府放水？不敢向議員動刀？

盧維屏在議事堂上答詢強調，並無差別待遇，全桃園被列為C類的違建至少數百數千戶，都是一樣的處理流程，至於相隔1年開罰，並裁處6萬元，C類違建案都是如此處理，可以提供資料給議員參閱，沒有問題。

但黃敬平無法接受盧的說法，批評市府根本沒有彰顯公權力，不該睜眼說瞎話，接下來就要審查明年度預算，明年拆除科預算等著看！黃質詢語氣激動，越講越大聲，質詢完後甚至餘怒未消，還怒飆了都發局長一句沒出息。

市議員黃婉如也幫腔黃敬平，認為市府將違建排拆分為ABC三級，但分類連她都搞不清楚，何況是一般民眾，她要求市府加強宣導說明，還酸說「最好括號註明，民意代表可以不要拆」，暗諷市府處理違建排拆有差別待遇。

王浩宇說農舍並不是自己的房子，當時家人蓋的時候，自己還未成年，也不是議員，他尊重市府處理流程，不會因為有誰有特別處理，他認為，若自家農舍要被這樣針對，是不是其他議員親戚的違建也應該要查一下，感嘆「政治不應該是搞成這樣」。