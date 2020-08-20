滲眉埤全國最大汙染埤整治 鄭文燦：明年1月結束汙染史

桃園市大園區滲眉埤10.8公頃為菓林當地農田灌溉池，遭受宇鴻科技焚化爐長期汙染戴奧辛重金屬嚴重，引發民怨抗爭四起，市政府2016年勒令停工及列汙染場址進行整治，市長鄭文燦今天上午率員視察進度，他表示，滲眉埤汙染，由市府假扣押宇鴻焚化爐後，去年4月起進行汙染整治，至今整治進度8成多，預定明年1月完成整治，未來將做為興建捷運綠線維修廠及車輛基地。

大園區滲眉埤為大菓林地區農田灌溉主要水源，坤業焚化爐在滲眉埤旁設廠，到後來接手的宇鴻科技焚化爐，專門處理事業廢棄物，10多年來長期焚燒廢棄物後產生戴奧辛等重金屬廢水，違法直接排入滲眉埤造成嚴重汙染，引起民眾長期抗爭，市府環保局2016年將滲眉埤列汙染場址後、勒令宇鴻焚化爐停工。

鄭文燦說，早在桃園市升格前，宇鴻焚化爐就嚴重汙染滲眉埤，他當選接任後，長期與宇鴻汙染對抗，展開宇鴻汙染調查確定，市府勒勒令宇鴻停工、列汙染場址，宇鴻不負責任，不願負起整治滲眉埤責任，市府進行假扣押保留權益，並展開滲眉埤汙染改善整治。

市府環保局指出，滲眉埤汙染場址面積10.8公頃，為全國最大汙染埤塘整治場址，市府斥資1億5000萬元，引進大型曳引機深耕客土、換土，自去年4月底起展開土壤汙染整治改善，目前監督驗證面積6.1公頃，土壤汙染改善進度85.6%，預定明年1月底整治完成。

鄭文燦看到整治廠商執行客土、換土整治進度後，他表示，看了整治檢驗器和分區抽檢計畫基本達標，滲眉埤汙染整治明年1月改善完成後將進行植栽，再由捷工局交給機電廠商興建捷運綠線維修廠及車輛基地，現場將保留2公頃滯洪池，提高菓林地區防洪功能，市府最高標準完成整治，不會造成二次公害和其他汙染，也讓過去這樁汙染歷史結束。