快訊

怪「妳太漂亮」！工運大老強咬女秘書胸部性侵 判3年2月

憨樂生活村仁友蓋新家 企業捐300桶防水漆

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
恆崇企業捐贈300餘桶的防水漆，提供真善美基金會打造「憨樂生活村」。圖／真善美基金會提供
恆崇企業捐贈300餘桶的防水漆，提供真善美基金會打造「憨樂生活村」。圖／真善美基金會提供

真善美社會福利基金會位在桃園市大溪區的子基構仁友愛心家園，因原服務地點租約到期，憨兒們面臨無家可歸的危機，決定搬遷至於新屋區打造的全新的家「憨樂生活村」，工程持續進行， 恆崇企業得知家園需要防水材料後，決定捐贈工程所需使用防水漆，並安排專業技術人員到場指導施工。

恆崇企業此次共捐贈300餘桶的防水漆，使用於外牆、浴廁、陽台走廊，實塗面積約4000平方公尺，市值高達40餘萬元。董事長張繼華表示，公司除了致力於環保之餘，深感取之於社會用之於社會，做得到的，一定盡全力支持；仁友愛心家園主任林以哲感謝恆崇企業提供防水材料，讓興建進度更加順利，並表示土地租約將於明年到期，新家園正在新屋區進行重建，工程進入最後的收尾階段仍需要社會大眾一起伸出援手。

仁友愛心家園為一個住宿型的機構，是全台灣少數服務多重障礙憨兒的單位，因為疫情的衝擊、募款不易。「憨樂生活村第一期工程仁友愛心家園搬遷計劃」2016年起籌募興建，全區空間約743坪，預計可讓原家園62名憨兒全數搬遷安置，預計今年11月就能完工，但目前消防設備工程款約300萬元，仍需社會大眾一起發揮愛心捐助。

恆崇企業捐贈300餘桶的防水漆，提供真善美基金會打造「憨樂生活村」。圖／真善美基金會提供
恆崇企業捐贈300餘桶的防水漆，提供真善美基金會打造「憨樂生活村」。圖／真善美基金會提供

愛心 疫情 募款

延伸閱讀

滙豐攜手伊甸 守護孩子拚地方創生

東元 看旺下半年營運

匯豐支持伊甸象圈工程計畫 十年投入4200萬元

竹62線年久失修又落石 縣府終於動工改善封路2個月

相關新聞

影／錦屏母熊野放14天頸圈脫落 台東林管人員上山追蹤

林務局台東林區管理處8月7日野放錦屏母熊回中央山脈森林，因連續幾天監控衛星定位訊號異常，衛星發報訊號一直停留在同一地點，...

王浩宇家農舍違建1年只罰2次6萬元 藍議員槓上都發局

民進黨籍桃園市議員王浩宇家族農舍違建屢次受到外界關注，國民黨市議員黃敬平今天在議會質詢槓上市府都發局長盧維屏，直指王家農...

滲眉埤全國最大汙染埤整治 鄭文燦：明年1月結束汙染史

桃園市大園區滲眉埤10.8公頃為菓林當地農田灌溉池，遭受宇鴻科技焚化爐長期汙染戴奧辛重金屬嚴重，引發民怨抗爭四起，市政府...

桃園蘆竹2號社宅變航空城中繼宅 民代轟：對蘆竹人不公

桃園市政府興建社會住宅如火如荼，自建社宅規模將達8千戶，今天多名民代在議會都發局工作報告質詢，關心社宅興建進度、租戶繳納...

國1增設中豐交流道 先做北入匝道

國道1號桃園中壢增設中豐交流道計畫已獲行政院核定，總經費12.69億元由國道基金全額支應。桃園市長鄭文燦昨天說，第一期計...

桃市育兒津貼溢領嚴重 3成未追回

桃園市政府去年發出的0歲至3歲育兒津貼共12億多元，審計處查核發現，重複發放、戶籍遷出或籍在人不在的溢領情形嚴重。多名市...

竹市砸4千萬汰換校園遊具 2年內全數合格

衛福部2017年修訂兒童遊戲場設施安全管理規範，規範更嚴格，許多小學、幼兒園及公園等公共場合遊戲場設施不合格率偏高，新竹...

湖口畚箕窩溪畔成新垃園 地方憂生態

新竹縣湖口鄉又遭偷倒廢棄物，鄉長林志華說，鄉公所獲報軍方徵收的畚箕窩溪畔土地遭棄置營建廢棄物，經清潔隊、村長現勘，數量仍...

8大場所戴口罩 桃8月24日起稽查開罰

新冠肺炎疫情仍未平息，桃園市衛生局長王文彥說，社區存在無症狀感染者，防疫工作持續，尤其口罩不能脫，市長鄭文燦指示，中央流...

讀者投訴／台1線植栽兩樣情 西湖段挨批

省道台1線苗栗縣西湖鄉、後龍鎮路段相連，但中央分隔島的植栽品種不同，有讀者認為西湖鄉分隔島的榕樹沒有美感、路樹「砍到見骨...

市售口罩每片動輒10元以上 桃民代疑業者哄抬物價

口罩銷售解禁後亂象多，實名制口罩雖為1片5元，但很多市面販售口罩動輒1片10元以上，有的甚至一片難求，桃園市議員陳治文、...

桃市「溢領」育兒津貼達1800筆 民代批查核不力

在中央幼托政策支持下，設籍桃園市符合資格者可領0到3歲每月3千元育兒津貼，去年桃園發出12億餘元，但審計處查核發現，重複...

熱門新聞

金門有1家庭孩子全都沒上學 家扶請願盼公權力介入

她在家樂福買筆電 意外成嘉市購物節「破億幸運兒」

監控東部海空域？「銳鳶無人機」台東太麻里上空現蹤！

綠批中市預算防疫不足 藍酸：逆時中被政風調查怎辦？

侯友宜盼淡江大橋取代101煙火 北市：無法被取代

台東「南迴殺手」測速桿 7個月抓逾1萬5千件違規超速！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。