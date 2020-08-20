憨樂生活村仁友蓋新家 企業捐300桶防水漆

真善美社會福利基金會位在桃園市大溪區的子基構仁友愛心家園，因原服務地點租約到期，憨兒們面臨無家可歸的危機，決定搬遷至於新屋區打造的全新的家「憨樂生活村」，工程持續進行， 恆崇企業得知家園需要防水材料後，決定捐贈工程所需使用防水漆，並安排專業技術人員到場指導施工。

恆崇企業此次共捐贈300餘桶的防水漆，使用於外牆、浴廁、陽台走廊，實塗面積約4000平方公尺，市值高達40餘萬元。董事長張繼華表示，公司除了致力於環保之餘，深感取之於社會用之於社會，做得到的，一定盡全力支持；仁友愛心家園主任林以哲感謝恆崇企業提供防水材料，讓興建進度更加順利，並表示土地租約將於明年到期，新家園正在新屋區進行重建，工程進入最後的收尾階段仍需要社會大眾一起伸出援手。