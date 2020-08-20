憨樂生活村仁友蓋新家 企業捐300桶防水漆
真善美社會福利基金會位在桃園市大溪區的子基構仁友愛心家園，因原服務地點租約到期，憨兒們面臨無家可歸的危機，決定搬遷至於新屋區打造的全新的家「憨樂生活村」，工程持續進行， 恆崇企業得知家園需要防水材料後，決定捐贈工程所需使用防水漆，並安排專業技術人員到場指導施工。
恆崇企業此次共捐贈300餘桶的防水漆，使用於外牆、浴廁、陽台走廊，實塗面積約4000平方公尺，市值高達40餘萬元。董事長張繼華表示，公司除了致力於環保之餘，深感取之於社會用之於社會，做得到的，一定盡全力支持；仁友愛心家園主任林以哲感謝恆崇企業提供防水材料，讓興建進度更加順利，並表示土地租約將於明年到期，新家園正在新屋區進行重建，工程進入最後的收尾階段仍需要社會大眾一起伸出援手。
仁友愛心家園為一個住宿型的機構，是全台灣少數服務多重障礙憨兒的單位，因為疫情的衝擊、募款不易。「憨樂生活村第一期工程仁友愛心家園搬遷計劃」2016年起籌募興建，全區空間約743坪，預計可讓原家園62名憨兒全數搬遷安置，預計今年11月就能完工，但目前消防設備工程款約300萬元，仍需社會大眾一起發揮愛心捐助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言