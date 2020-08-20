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桃園蘆竹2號社宅變航空城中繼宅 民代轟：對蘆竹人不公

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
蘆竹2號社會住宅即將完工，市府將作為航空城中繼住宅，市議員郭麗華今在議事堂上砲轟對蘆竹人不公。圖為蘆竹2號社宅工程現況。記者張裕珍／翻攝
蘆竹2號社會住宅即將完工，市府將作為航空城中繼住宅，市議員郭麗華今在議事堂上砲轟對蘆竹人不公。圖為蘆竹2號社宅工程現況。記者張裕珍／翻攝

桃園市政府興建社會住宅如火如荼，自建社宅規模將達8千戶，今天多名民代在議會都發局工作報告質詢，關心社宅興建進度、租戶繳納租金狀況，要求市府加速辦理，並要注重後續管理，民進黨市議員郭麗華則不滿即將完工的蘆竹2號將作為航空城中繼住宅，在議事堂上砲轟「這對蘆竹市民公平嗎？」她說，蘆竹人對社宅期待很久，好不容易盼到即將完工，卻成了航空城配套，到底什麼時候蘆竹人才能住到社宅？

市府都市發展局長盧維屏答詢，能理解議員想法，蘆竹2號416戶作為航空城中繼住宅，是先「暫時」調度使用，讓航空城優先區居民搬遷入住，不是永久使用，另蘆竹1號社宅114戶正在興建中，預計2022年11月完工，蘆竹還有捷運A10站、大興段2處社宅基地，都在勞務案招標階段。

市府都發局工作報告提到，除規畫自建社宅，透過都市計畫規畫取得、都市更新分回、水利會合作興辦、國有土地撥用及中央興建等多元取得社宅方案，總計41處基地、可建1萬2千戶，其中自行規畫興建有25處社宅基地，可蓋8千戶社宅，都已陸續規畫啟動。

25處自建社宅有4處進度最快，桃園區中路2號212戶完工，去年點交入住；八德1號418戶7月完工，28日開放抽籤，預料11月滿租入住；八德2號354戶預計10月完工；蘆竹2號416戶預計明年初完工，都將接力展開招租作業，市府預估達1千戶社宅規模後，將於明年第1季設置桃園社會住宅服務中心，包辦社宅招租及營運管理工作。

市議員呂淑真、林志強等人說，社宅備受地方期待，但令人憂心的是收租問題，據了解，有部分社宅租戶遲繳房租，甚至有11個月房租沒繳，「市府當大房東，收不到租金怎麼辦？」且以後規模將高達8千戶，都發局應做好加強聯繫通報，讓無力繳房租的人能接受社工人員協助，不要讓租金遲交成為後面政府頭痛的問題。

盧維屏坦言，一定有零星戶數緩交、遲交房租，但不會頻頻催繳，這些租戶面臨經濟困難，會給他時間找工作，原則會通知2次，並請住宅發展處與社會局協調，協助媒合工作等，若真的遲繳4到6個月，再請租戶離開。

蘆竹出身的郭麗華則關注蘆竹社宅進度，她提到，蘆竹2號已經完成結構體，正在進行內外裝修作業，地方都期待很久，但市府卻突然宣布要先做航空城中繼宅，「這對蘆竹市民公平嗎」，並不滿地說「為何是讓航空城優先？蘆竹人要等多久？」蘆竹人從社宅動工到現在期待多久了？市府此舉對蘆竹市民不公，她絕對要顧蘆竹人權益。

市議員葉明月則提到，桃園社宅未來將興建至1萬2千戶，擔心蓋太多變蚊子館，蓋太少又不符需求，要求市府都發局將如何規畫，是依據何種結構指標推動，妥善說明，才不失社宅政策美意；市議員朱珍瑤也認為多數社宅仍在規畫中，建議市府都發局將社會住宅詳細規畫公開，以迎合民眾知情權。

蘆竹2號社會住宅即將完工，市府將作為航空城中繼住宅，市議員郭麗華今在議事堂上砲轟對蘆竹人不公。記者張裕珍／攝影
蘆竹2號社會住宅即將完工，市府將作為航空城中繼住宅，市議員郭麗華今在議事堂上砲轟對蘆竹人不公。記者張裕珍／攝影

航空城 社會住宅

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