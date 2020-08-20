台中建案挺藝文辦插畫展 喜迎捷運新時代昇華之美
台中捷運綠線預計今年底通車，台中建案挺藝文，邀請新銳插畫家李信宏舉辦「昇華」插畫與設計個展，李信宏用溫暖的畫面，帶領客戶走讀北屯，認識北屯的人文之美，迎接捷運新時代，一同體驗昇華的美好，吸引年輕族群前來觀展 。
「昌平京樺」大樓建案基地位於北屯路，在台中捷運綠線開通在即的軌道經濟發威下，建案慶祝銷售破7成，即日起到8月26日、每天上午10時到晚間6時，在位於台中市北屯路279-2號的接待會所，舉辦李信宏「昇華」插畫與設計個展。
李信宏插畫家溫暖而細膩的筆觸，多次與國美館、潮流音樂等合作，創作出許多當代插畫與療癒風格的作品。
李信宏說，本次個展「昇華」的理念是傳達新與舊的相融與邁進，從生活的成長到都市的轉變，都應該保留過往的精華，昇華向前。如同「昌平京樺」建案位處北屯市區，至今保留像是一德洋樓古蹟等人文建築，待未來綠線捷運通車，周邊新建設與工商產業興盛指日可待，也是一種必然的跳躍與昇華。
業者說，昌平京樺大樓建案，基地位於北屯路、市府認列古蹟一德洋樓旁，古蹟與綠地盡收眼底，講求步行生活，共60戶，規劃27坪到36坪、二到三房全雙衛產品，衛浴都開窗，部份二房產品規劃有玄關。
昌平京樺鄰近太原路、崇德路、北屯路等路段，建築外觀以「喜」字為意象，呼應一德洋樓人文建築意象，周邊四大商圈生活機能完善。銷售破七成，已購客戶包括建築師、醫師、老師等專業人士。
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