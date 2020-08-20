影／錦屏母熊野放14天頸圈脫落 台東林管人員上山追蹤

林務局台東林區管理處8月7日野放錦屏母熊回中央山脈森林，因連續幾天監控衛星定位訊號異常，衛星發報訊號一直停留在同一地點，經林務人員上山搜尋， 證實錦屏母熊頸上衛星發報器頸圈已脫落，研判現場各種跡象，推測錦屏母熊已安全離開該區域。

台東林管處表示，上山搜尋的林務人員也同步在野放點，以及發現頸圈地點附近，增設多支紅外線相機進行監測，希望能再次記錄到錦屏母熊的影像。

台東林管處表示，錦屏母熊7日上午6點野放，監控系統在野放隔天（8日）上午9時即接收到母熊頸圈衛星發報器回傳的訊號，顯示母熊已移動至野放點西南方約1.2公里處，之後受米克拉颱風外圍環流、雲層較厚天候不佳，以及母熊可能覓地躲避等因素，無法順利接收衛星訊息，但天候穩定後，衛星回傳的定位點與前次接收點相同，且活動軌跡呈靜止狀態，研判異常。

台東林管處在8月13日組隊前往野放點搜尋，循回傳定位點，在海拔約1800公尺、坡度近70度的原始森林內，一處樹洞旁，尋獲完整無缺的衛星發報器頸圈。現場人員針對發現頸圈點周邊區域仔細搜尋，並未發現其他異狀，也無熊蹤，研判母熊在樹洞藏匿期間，可能以前肢將頸圈用力拉扯後脫落。

台東林管處進一步說明，錦屏母熊原本是成熊，沒有野外適應問題。牠今年4月23日在台東縣錦屏林道，誤踩獵人設下的山豬套索陷阱，兩前肢受傷但幸運獲救，台東林管處在母熊癒後於8月7日野放。