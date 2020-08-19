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市售口罩每片動輒10元以上 桃民代疑業者哄抬物價

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
口罩銷售解禁後亂象多，實名制口罩雖為1片5元，但很多市面販售口罩動輒1片10元以上，有的甚至一片難求。記者張裕珍／攝影
口罩銷售解禁後亂象多，實名制口罩雖為1片5元，但很多市面販售口罩動輒1片10元以上，有的甚至一片難求。記者張裕珍／攝影

口罩銷售解禁後亂象多，實名制口罩雖為1片5元，但很多市面販售口罩動輒1片10元以上，有的甚至一片難求，桃園市議員陳治文、黃婉如等人今天在市議會質詢法務局，認為亂象不少，部分業者販售口罩有哄抬價格嫌疑，法務局長周春櫻說，市面販售口罩已在6月解禁，回歸市場機制，確實價格不一，民眾若有疑慮可向消保單位申訴。

陳治文說，新冠肺炎疫情未退，公部門持續宣導出入8大場所戴口罩，但她發現，店面或網路銷售口罩不是缺貨，就是1片超過10元以上，比實名制1片5元還要貴出好幾倍。

「戴口罩是為了防疫，還是變成相互比較的物品？」黃婉如也要求市府消保官徹底了解販售口罩情形，畢竟市面上口罩價格、品質不一，更無奈大家瘋買花色口罩，相互比拚，到底有無防疫功能，都令人質疑。

桃園市主任消保官邱玉霞說，6月初實地到訪查家樂福中壢店、全聯內壢長春店、桃園愛買、屈臣氏縣府店、全家超商市府店及統一超商新桃府店等6家店，訪查共9款口罩，因口罩廠牌、功能、設計不一，有的5片79元、或是7片79元不等，幾乎都超過1片5元的實名制價格，即便有販售價格為1片5元的口罩，則架上缺貨，進貨時間不定。

邱說，法務局上半年查核口罩價格異常，陸續移送10件公平交易委員會查處、1件給桃園市地檢署，案件都集中在徵用階段，6月後回歸市場機制，市面上販售口罩沒有規範價格，也因口罩功能、造型不一，價格不同，民眾可自行參考選擇，若覺得價格異常，可向消保單位反映，至於藥局部分仍可買到實名制口罩，1片5元，並未缺貨。

法務局指出，一般醫用口罩及外科手術口罩仍屬刑法第251條第1項第3款經行政院公告的生活必需用品，不得有囤積居奇哄抬物價行為，業者亦不得有合意或共同調漲口罩價格等聯合行為。若發現有哄抬口罩價格情形，將移檢警機關或公平交易委員會查處。民眾若有消費問題，可撥打消費者服務專線1950諮詢。

口罩 超商 消保官

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