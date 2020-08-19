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桃市「溢領」育兒津貼達1800筆 民代批查核不力

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市發放0到3歲每月3千元育兒津貼，但出現溢領情形。圖為桃園公托中心照片。本報資料照
桃園市發放0到3歲每月3千元育兒津貼，但出現溢領情形。圖為桃園公托中心照片。本報資料照

在中央幼托政策支持下，設籍桃園市符合資格者可領0到3歲每月3千元育兒津貼，去年桃園發出12億餘元，但審計處查核發現，重複發放、戶籍遷出或籍在人不在的「溢領」情況嚴重，多名民代今也在議會發難，認為桃園福利好，但市府查核不力，抽查比例才1%，以迄今追回548萬元而言，恐有不少未查獲的黑數，要求加強查核機制。

市府社會局說明，中央育兒津貼訂有排富、不得併領育兒留停津貼等規定，市府發放育兒津貼則規定父母雙方及3歲以下兒童須設籍且實際居住桃市1年以上，相對寬鬆，不符中央規定可領桃園版津貼，前年8月銜接以來，確實有系統介接設計漏洞，經查核有1800餘筆溢領，系統已除錯，但仍有3成款項還未追回，若仍不還將強制執行。

桃園福利好，衍生幽靈人口「溢領」育兒津貼，市議員呂淑真、周玉琴與涂權吉等人認為，領取市府每月3千元育兒津貼須有居住事實，但市府查核比例太低，「很多錢是追不回來的」，育兒津貼是用桃園人的納稅錢，卻變成補助外地人，將拖垮財政。

市議員劉勝全列出數據，直指市府過去抽查育兒津貼，就查出12到18%不在籍，據了解，家訪最常見申請人根本不住戶籍地、戶籍處租給他人或利用娘家戶籍申請津貼，他認為除了家訪，應設法導入自然人憑證、健保卡機制勾稽，查詢孩童就醫、領取口罩地點是否與戶籍相符，若查有不符資格者，也可併入繳納所得稅時一併要求返還。

市府社會局兒童托育科長林燕婷說，育兒津貼溢領情形，已強化戶政等系統勾稽，只要發現遷出或有死亡等，就會在下個月份停發，若為領取中央版津貼，出現重複併領育兒留職停薪、其餘公共化托育補助等津貼也能勾稽發現，至於「籍在人不在」須經由公所實地訪視，由於育兒津貼件數多，因此抽查比例定為1%，查獲即註銷資格。

市府社會局長鄭貴華說，桃園市2015年4月起先行推動育兒津貼，中央則在前年8月宣布全面開辦育兒津貼，每月發2500元，桃園為接軌中央政策，讓市民擇優，市府每月補助申請人500或3千元，桃園版將於明年7月31日落日，全面回歸中央補助，至於中央提出「國家一起養」0到6歲每月育兒津貼加碼至5千元，執行時程仍待中央拍板。

育兒津貼 托育 健保卡

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