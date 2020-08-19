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疫情影響 台東布拉瑞揚舞團門票僅賣2成

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東知名的布拉瑞揚舞團BDC，9月初將舉辦創團5周年表演，但預售門票卻受到新冠肺炎疫情影響，僅賣出2成，負責人布拉瑞揚決定用宣傳車鼓勵大家支持。記者尤聰光／翻攝
台東知名的布拉瑞揚舞團BDC，9月初將舉辦創團5周年表演，但預售門票卻受到新冠肺炎疫情影響，僅賣出2成，負責人布拉瑞揚決定用宣傳車鼓勵大家支持。記者尤聰光／翻攝

台東知名的布拉瑞揚舞團BDC，9月初將舉辦創團5周年表演，但預售門票卻受到新冠肺炎疫情影響，僅賣出2成，負責人布拉瑞揚決定用宣傳車鼓勵大家支持。他說：「這是創團以來最慘的一次」。

布拉瑞揚表示，疫情影響是一大因素，另一就是民眾買門票欣賞創作藝術的習慣要養成，使得目前門票預售狀況不是很理想，很希望大家能夠支持台東在地的舞團，讓辛苦半年的努力，獲得支持與肯定。

他說，以往舞團演出都先以外縣市為主，今年創團邁入第5年，就想以台東為出發點，這次創作6個作品，分3天3個晚上的時間，每天2個作品來演出，預計在9月4、5、6日在台東縣私立均一實驗高級中學的明門藝文中心演出。

不過，台東場僅賣出2成門票，讓舞團壓力非常大，因此，布拉瑞揚決定用宣傳車在大街小巷及夜市宣傳。

台東 布拉瑞揚 舞團

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