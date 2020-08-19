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明湖水漾會館標租2年 苗縣府爭取ROT促參接手

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣府完成都市計畫迅行變更，明德水庫明湖水漾會館、老田寮餐館座落的機關用地，納入旅館用途。記者范榮達／攝影
苗栗縣府完成都市計畫迅行變更，明德水庫明湖水漾會館、老田寮餐館座落的機關用地，納入旅館用途。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉明德水庫明湖水漾會館ROT委託經營15年，今年5月期滿，縣府標租接續經營2年，目前裝修預計今年10月開幕，縣府同時完成都市計畫迅行變更，明湖水漾會館所在的機關用地，多目標使用項目納入旅館，以符合發展觀光條例規定，並為下一次ROT促參準備。

苗栗縣重要景點明德水庫山明水秀，明湖水漾會館前身是教師會館暨勞工育樂中心，縣府2005年5月30日ROT委託營運15年，今年5月到期，而依交通部修訂發展觀光條例規定的日落條款，要求明湖水漾會館等非以營利為目的，且供特定對象住宿場所，而有營利事實者，必須2025年前完成旅館業登記，始得繼續營業。

縣府勞動及青年發展處長彭德俊指出，明湖水漾會館座落「機三」機關用地，原為低度使用公共建築活化利用，促進地區觀光活動及減輕政府財政負擔等公益性功能，具有變更公益性及必要性，縣府列為重大建設，依都市計畫法辦理迅行變更，8月17日公布施行，「機三」多目標用途納入旅館項目。

彭德俊說，「機三」面積0.6公頃多，包括明湖水漾會館及老田寮餐館等設施，縣府評估ROT促參接手前避免閒置，因此縣府辦理標租營運，上個月順利決標，1個月租金10萬元，業者目前辦理裝修中，預計10月開幕，將以健康養生旅宿業為主。

苗栗縣府完成都市計畫迅行變更，明德水庫明湖水漾會館、老田寮餐館座落的機關用地，納入旅館用途。記者范榮達／攝影
苗栗縣府完成都市計畫迅行變更，明德水庫明湖水漾會館、老田寮餐館座落的機關用地，納入旅館用途。記者范榮達／攝影

苗栗縣 水庫 都市計畫

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