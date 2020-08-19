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竹市警結合社區辦樂活營 讓青少年認識歷史文化
暑假期間為培養青少年從事健康休閒育樂活動，新竹市警察局與康樂社區合作，今天舉辦「風城少年康樂社區樂活營」，安排多樣化課程，包括神秘大東亞戰爭遺址、百年古井汲水樂、農村文物館體驗、參觀康樂公園、碉堡，還有法律小百科宣導少年犯罪相關案例及法令，希望讓青少年更貼近社區，認識歷史文化。
警方表示，位於新竹市南寮的康樂社區，在里長林再興與全體社區居民多年努力下，為社區內古輕便車道逐年修復延長，車道邊有水車，各項農作等；而2017年戰地碉堡內部整修完竣後開放導覽，這次參加活動的學員得蹲低爬行在地道中，經過3層的階梯攀爬，才能到碉堡的最頂端，從戰時架設武器的瞭望口觀看，想像二戰時期由此處可遠望至海岸邊，保護地區的安全。
警方指出，該活動藉由實作體驗，讓學員走出校園，融入社區，很多學生都是第一次參加，在熱鬧街道巷內竟然有一處世外田園，都非常積極投入參與，直呼好好玩、好有趣，好健康。
警方呼籲，家長應利用暑假期間多陪伴孩子，並鼓勵孩子們於暑假期間多從事正當體能、休閒及知識學習活動，彼此增進親子互動關係，平安快樂過暑假。
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