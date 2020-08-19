中華電信投資90億迎接5G 中市府助排除障礙

因應5G時代來臨，中華電信預定在台中工業區既有廠房內投資90億元興建「台中資料中心(IDC)」。市府經發局召開今年第4次招商投資協調會議，邀集相關局處協助廠商釐清程序，盼早日落實投資，打造台中5G發展新重鎮。

中華電信看中5G及雲端應用契機，利用現有台中工業區低密度使用的料庫廠房改建、新建資料中心，目標作為中部地區高速網路雲端資訊處理中心，並成為產業升級加速器。

經發局表示，中華電信自105年板橋資料中心啟用以來，因應高速網路訊息交換需求殷切，著手布局國內據點，尋找桃園、新竹、中部及南部地區等合適地點，再拓增兩到三座資料中心，這次投資就是作為中部地區基地。

中華電信投資共分為四期，包含原有庫房改建、資料中心大樓新建兩大部分，預計未來四年內陸續完成，包含用水用電工程的路權申請、消防、室內裝修、建照及使申請、水土保持計畫及環境監測設備等相關行政程序，市府經發局以單一窗口協助中華電信與市府相關單位對接，召開會議跨局處協調、快速整合各單位意見，加深業者對投資及未來長期合作的信心。

經發局長張峯源率隊到工業區現勘開發基地現況，他表示，中華電信是國內電信業領導廠商，也在今年5G開台，拔得頭籌率先開放申辦，網速提升也代表著產業將面對嶄新的產業環境。

市府經發局召開今年第4次招商投資障礙排除協調會議，邀集都發、環保、水利、建設及消防等相關局處與會，針對中華電信興建台中資料中心會商。

張峯源提到，台中目前以工具機暨零組件、手工具、木工機械、自行車、航太及光電面板等六大產業為主，中華電信的投資可望在未來強化產業結合及轉型升級，讓產業與科技趨勢並進，提升整體競爭力，民生消費上也能提升各行各業服務品質及使用效率，市府樂觀其成，並全力協助加速投資。