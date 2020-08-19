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影／台1線植栽兩樣情 西湖段挨批種「帶陰榕樹」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台1線公路苗栗縣西湖路段的分隔島被讀者段小姐質疑路樹被「砍到見骨」，且種的都是「帶陰榕樹」，數十年不變。記者胡蓬生／攝影
台1線公路苗栗縣西湖路段的分隔島被讀者段小姐質疑路樹被「砍到見骨」，且種的都是「帶陰榕樹」，數十年不變。記者胡蓬生／攝影

台1線省道苗栗縣西湖鄉、後龍鎮路段相連，但中央分隔島的植栽品種不同，有讀者認為西湖鄉的分隔島是「榕樹醜八怪」、「帶陰榕樹」沒有美感，後龍路段114公里沿線的分隔島栽植的松柏整齊具美感，質疑是「西湖公所太混嗎」？

針對外界質疑，西湖鄉公所強調省道的植栽並非鄉公所辦理，盼民眾不要誤會。

讀者段小姐向聯合報投訴指出，昨天經過苗栗西湖鄉與後龍鎮交接的水牛城旁的麵店小吃，很生氣後龍鎮的分隔島路樹「一看有在規畫」，反觀西湖鄉路樹和分隔島種植「醜八怪」，把分隔島上路樹「砍到見骨」，西湖鄉公所到底在幹嘛？

她表示曾行文給內政部要求西湖鄉公所重視新品種路樹，但迄今仍是「帶陰榕樹」品種；至於中央分隔島最近被公所在末端兩旁塗成超黃的油漆，很像被惡作劇「塗鴉」也沒種鮮豔花朵，完全沒有美感，更別說砍到「刀刀見骨」的矮叢榕樹只剩枝幹，有的恐怕比她爸媽還老，分隔島路樹無法讓外地人「留下亮點」，更無法留下外地觀光客，遑論西湖每次大言拚觀光？

公路總局苗栗工務段表示，台1線公路苗栗縣後龍、西湖路段正進行分隔島「島頭修復」工程， 為交通安全考量漆上黑黃相間的條紋，目前工程還在進行中，沿線路段分隔島多數栽種小葉欖仁，至於低矮的植栽可能因不同時期出現不同品種，目前中央已有整體規畫，未來公路沿線的植栽除了注重整體美觀，並將視當地的氣候、環境條件栽種適合生長的樹種。

台1線公路苗栗縣西湖路段的分隔島繪上黃、黑色斑紋，讀者段小姐質疑很像是被惡作劇的「塗鴉」。記者胡蓬生／攝影
台1線公路苗栗縣西湖路段的分隔島繪上黃、黑色斑紋，讀者段小姐質疑很像是被惡作劇的「塗鴉」。記者胡蓬生／攝影
讀者段小姐讚賞台1線公路苗栗縣後龍路段分隔島栽種的「松柏」，認為有規畫。 記者胡蓬生／攝影
讀者段小姐讚賞台1線公路苗栗縣後龍路段分隔島栽種的「松柏」，認為有規畫。 記者胡蓬生／攝影
讀者段小姐讚賞台1線公路苗栗縣後龍路段分隔島栽種的「松柏」，認為有規畫。 記者胡蓬生／攝影
讀者段小姐讚賞台1線公路苗栗縣後龍路段分隔島栽種的「松柏」，認為有規畫。 記者胡蓬生／攝影

路樹 苗栗縣 修復

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