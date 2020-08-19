影／台1線植栽兩樣情 西湖段挨批種「帶陰榕樹」

台1線省道苗栗縣西湖鄉、後龍鎮路段相連，但中央分隔島的植栽品種不同，有讀者認為西湖鄉的分隔島是「榕樹醜八怪」、「帶陰榕樹」沒有美感，後龍路段114公里沿線的分隔島栽植的松柏整齊具美感，質疑是「西湖公所太混嗎」？

針對外界質疑，西湖鄉公所強調省道的植栽並非鄉公所辦理，盼民眾不要誤會。

讀者段小姐向聯合報投訴指出，昨天經過苗栗西湖鄉與後龍鎮交接的水牛城旁的麵店小吃，很生氣後龍鎮的分隔島路樹「一看有在規畫」，反觀西湖鄉路樹和分隔島種植「醜八怪」，把分隔島上路樹「砍到見骨」，西湖鄉公所到底在幹嘛？

她表示曾行文給內政部要求西湖鄉公所重視新品種路樹，但迄今仍是「帶陰榕樹」品種；至於中央分隔島最近被公所在末端兩旁塗成超黃的油漆，很像被惡作劇「塗鴉」也沒種鮮豔花朵，完全沒有美感，更別說砍到「刀刀見骨」的矮叢榕樹只剩枝幹，有的恐怕比她爸媽還老，分隔島路樹無法讓外地人「留下亮點」，更無法留下外地觀光客，遑論西湖每次大言拚觀光？