國1增設桃園中豐交流道 政院核定先做北入匝道

國道1號桃園中壢增設中豐交流道建設計畫有重大進展，桃園市長鄭文燦今天主持市政會議提到，此案已在3日獲行政院核定，總工程經費12.69億元由國道基金全額支應；不過，該計畫第1期先作往返北向匝道，銜接五楊高架路段，預計2023年施工、2025年完工通車，並將預留南向匝環道結構，第2期部分，行政院則函示將併同五楊高架拓寬延伸頭份段工程檢討辦理。

國道1號增設中壢中豐交流道建設計畫早在縣府時代就開始推動，不過當時規畫全方向交流道，工程總經費高達69.98億元，其中用地費近60億，徵收費用過高，國發會當時要求減少徵收面積、採取多元用地取得方式以降低用地成本。桃園升格後，經市府與交通部協調，決定第1期先行闢建車流比例占70%的北向匝環道，並預留第2期增設南向匝環道結構，總工程經費由69.98億元大幅減少至12.69億元。

市府交通局今天在市政會議進行專案報告，提到此計畫在可行性研究通過後，交通部高公局今年陸續辦理規畫審查會、興辦事業公聽會，並將環差分析送環保署審查，建設計畫案更在3日獲行政院核定，地點將是在57公里內壢交流道、62公里中壢交流道之間的59公里處增設中豐交流道，以紓緩內壢、中壢交流道的交通壓力。

交通局評估，中豐交流道可望提供桃園高鐵青埔地區相關重大建設計畫更充足之聯外交通，也能分流既有中壢、內壢交流道車輛，並提供A21轉運站更快速上國道的路線，市府也配合推動將南園二路打通至中豐北路，以連接內壢交流道和中豐北路交流道，改善中壢地區交通，以期發揮交流道更大效益。

鄭文燦說，國道1號增設中壢中豐交流道經協商後，市府無任何財政負擔，也獲得交通部及國發會的支持，後續高公局將辦理規畫設計、用地取得、都市計畫及環差分析，希望能有效縮短期程，市府也會敦促高公局於2015年底完成中豐交流道，市府會協助交通部取得用地，以加速相關作業。

至於第1期所規畫的中豐交流道為4分之3型交流道，區位位於國道1號主線與五楊高架平面交織段（中壢轉接道），初步將先設置有北上入口的北向匝道，並預留未來增設往返南向匝道之結構，未來第2期南向段行政院也要求交通部納入五楊高架延伸頭份段工程併同辦理。