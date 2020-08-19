八德工廠位於捷運綠線出口 鄭文燦將全力協助遷廠

桃園市長鄭文燦今天到八德區啟銘機械股份有限公司參訪，由於啟銘八德廠區位置規畫設置捷運綠線G03麻園站出口，市府表示將全力協助尋覓合適用地完成遷廠，希望讓優質廠商根留台灣、根留八德。

啟銘機械公司民國58年成立，為歷史悠久的企業，也是台灣碎石機具領域最具代表性的品牌之一，鄭文燦表示，該公司專精研發生產碎石機具，曾獲得中華民國機械金龍獎及經濟部中小企業創新研究獎等肯定，為八德帶來許多工作機會。

八德介壽路沿線正在興建捷運綠線，該公司位於綠線G03麻園站的服務範圍，鄭文燦指出，車站周邊及工業區土地可變更為住商區，興豐路沿線地目也已變更為一般農業區，可進一步報編為產業園區，目前市府正在推動第一期產業園區報編作業，未來規畫報編第二期及第三期產業園區，希望幫助中小企業解決土地取得問題。

鄭文燦強調，假如企業有擴廠、遷廠等需求，市府也設置單一窗口協助輔導，希望讓優質廠商根留桃園、根留八德，為當地帶來更好的就業及發展條件。