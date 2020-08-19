竹市府與中華電信合作5G建設 為台灣設計展與燈會準備

中華電信5G服務涵蓋以6都為主，為爭取加快速網路服務，新竹市長林智堅今天與中華電信總經理郭水義會面，雙方同意在竹市規畫5G基礎建設，10月台灣設計展及明年台灣燈會，民眾可望透過手機就能更及時得知停車位、車流等資訊，還能藉由手機與展品互動。

林智堅表示，為了讓新竹市各類5G產業的創新應用發展，市府積極與中華電信洽談合作，加強5G基礎建設部署，「5G建設必須符合城市美學」，除了享有更快速的網路也要有舒適環境，因應即將舉辦的設計展，盼5G結合大數據協助引導交通，例如用路人在高速公路就可即時得知設計展周邊停車場是否已滿等資訊。

郭水義解說，5G傳輸速率更高速、低延遲，可應用在製造業、自駕車，減少訂單錯誤、開錯路等，中華電信盼以結盟方式將5G普及化，新竹市有園區、大學等，具有產、官、學優勢，可將5G效益發揮最大。

市府指出，林智堅與郭水義雙方同意因應台灣設計展、台灣燈會，盼透過5G、大數據應用，研擬出交通疏導方案，並藉由5G提供投影、手機互動等不同於以往的展覽。

市府指出，新竹市108年家戶連網率及個人網路使用率居全國第3高，因此積極爭取5G基礎建設優先部署，期待發揮豐沛的高科技資源能量潛力，開創全台5G應用發展創新的一頁，讓新竹的5G產業發展邁入新紀元。