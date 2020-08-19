聽新聞
test
0:00 / 0:00
「美術館風格」 林智堅訪視三民國小附幼
新竹市三民國小附設幼兒園將在9月迎接改建後第一批孩童，市長林智堅在啟用前夕訪視，於臉書公布建築內裝，其中，4.5米高挑室內活動場、軌道燈、大落地窗，孩童還可透過外牆雙層溜滑梯「下到一樓」，讓人彷彿置身藝廊，林智堅說，建築貌似「美術館風格」，本身就能帶給孩童美的體驗，讓美感教育從小就能做起。
三民國小附設幼兒園由建築師林柏陽設計，全建築以灰色磨石子為基底，採柔和的圓弧形外觀，是台灣校園極少見的日式簡約設計。最具特色的是內部不採傳統的方正教室設計，以4.5米挑高呈現，讓教室與教室間連結的活動場域視野極寬闊，不將孩童限制在小小的教室中。
另外，三民國小附設幼兒園更以「立體遊戲場」為理念，不僅二樓有寬闊的露臺讓孩童盡情活動，還有兩層樓的溜滑梯融合於建築之中。市府教育處說明，溜滑梯不只是遊具，也同時具備讓師生即時從二樓通往一樓空曠處的逃生功能。
教育處指出，三民國小附設幼兒園去年5月動工，市府投入7500萬打造全新校舍，招生名額也變2倍，從原本3班90名增加為6班180名幼兒，預計今年8月底校舍完工後，新生將於9月入學。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言