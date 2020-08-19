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「美術館風格」　林智堅訪視三民國小附幼

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市三民國小附設幼兒園將在9月迎接改建後第一批孩童，市長林智堅在啟用前夕訪視。圖／新竹市政府提供
新竹市三民國小附設幼兒園將在9月迎接改建後第一批孩童，市長林智堅在啟用前夕訪視。圖／新竹市政府提供

新竹市三民國小附設幼兒園將在9月迎接改建後第一批孩童，市長林智堅在啟用前夕訪視，於臉書公布建築內裝，其中，4.5米高挑室內活動場、軌道燈、大落地窗，孩童還可透過外牆雙層溜滑梯「下到一樓」，讓人彷彿置身藝廊，林智堅說，建築貌似「美術館風格」，本身就能帶給孩童美的體驗，讓美感教育從小就能做起。

三民國小附設幼兒園由建築師林柏陽設計，全建築以灰色磨石子為基底，採柔和的圓弧形外觀，是台灣校園極少見的日式簡約設計。最具特色的是內部不採傳統的方正教室設計，以4.5米挑高呈現，讓教室與教室間連結的活動場域視野極寬闊，不將孩童限制在小小的教室中。

另外，三民國小附設幼兒園更以「立體遊戲場」為理念，不僅二樓有寬闊的露臺讓孩童盡情活動，還有兩層樓的溜滑梯融合於建築之中。市府教育處說明，溜滑梯不只是遊具，也同時具備讓師生即時從二樓通往一樓空曠處的逃生功能。

教育處指出，三民國小附設幼兒園去年5月動工，市府投入7500萬打造全新校舍，招生名額也變2倍，從原本3班90名增加為6班180名幼兒，預計今年8月底校舍完工後，新生將於9月入學。

新竹市三民國小附設幼兒園將在9月迎接改建後第一批孩童，市長林智堅在啟用前夕訪視。圖／新竹市政府提供
新竹市三民國小附設幼兒園將在9月迎接改建後第一批孩童，市長林智堅在啟用前夕訪視。圖／新竹市政府提供
新竹市三民國小附設幼兒園將在9月迎接改建後第一批孩童，市長林智堅在啟用前夕訪視。圖／新竹市政府提供
新竹市三民國小附設幼兒園將在9月迎接改建後第一批孩童，市長林智堅在啟用前夕訪視。圖／新竹市政府提供

建築 幼兒園 溜滑梯

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