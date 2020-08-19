竹62線年久失修又落石 縣府終於動工改善封路2個月
新竹縣五峰鄉竹62線道路路面老舊龜裂破損，年久失修，部分路段更出現邊坡危石掉落，縣府工務處宣布將封閉路段進行改善工程，預計從9月1日開始到10月30日完工，完工後可以提升路用人安全，工務處則提醒民眾可利用「上比來部落道路」作為替代道路通行。
竹62線是連接尖石鄉及五峰鄉的重要聯絡道路，沿途更有許多知名露營營區，每到假日就會吸引不少遊客，但卻因為年久失修，不僅部分路段沒有護欄，而且路面也嚴重龜裂甚至變形沉陷。
縣府為了改善竹62線目前道路失修的情況，針對0K到11K處列為優先改善計畫範圍，尤其在2K處因為路幅狹窄會車不便，而且又有邊坡巨石掉落的情況，因此預計從9月1日開始將進行封路2個月，對此路段進行改善工程。
竹62線道路改善工程是由新竹縣政府向中央爭取前瞻基礎建設補助，獲「提升道路品質建設計畫」，由交通部公路總局核定總經費1342萬元，地方配合款則需242萬元。
縣府工務處長林鶴斯表示，五峰鄉竹62線0K+000~11K+600道路改善工程已於109年8月11日工程發包完成，預計於8月20日開工、10月31日完工。此次道路改善工程辦理完成後，五峰鄉境內的縣鄉道如122縣道、竹62線及竹67線大致上皆已完成改善，將進一步提升五峰鄉道路的安全性。
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