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法扶會新竹分會搬家囉 增設法扶原民中心西部辦公室

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
財團法人法律扶助基金會新竹分會搬遷到新竹縣竹北市，今天舉行新會址落成啟用揭牌典禮。記者陳斯穎／攝影
財團法人法律扶助基金會新竹分會搬遷到新竹縣竹北市，今天舉行新會址落成啟用揭牌典禮。記者陳斯穎／攝影

原先設立在新竹市的財團法人法律扶助基金會新竹分會，因申請扶助民眾逐年增加、服務空間不足，搬遷到新竹縣竹北市，今天舉行新會址落成啟用揭牌典禮，新會所也設置原住民族法律服務中心西部辦公室，服務西部原住民。

法扶會新竹分會長陳恩民表示，法扶會載新竹地區設立分會已超過15年，每年派任律師扶助的案件也從初期306件，到現今每年派任律師扶助案件包含委託專案及檢警陪同偵訊案件超過2200件，而分會每年在新竹縣市提供約2800件法律諮詢服務，已成為除執業律師外，新竹地區民眾尋求解決各種法律問題最重要的機構。

隨著申請扶助民眾及服務志工人數的增加，原有會所已不敷使用，感謝新竹地方法院提供所屬少年觀護大樓一樓供作新會所使用，新會所雖遷至竹北，但法扶會仍與新竹地方法院合作，在新竹簡易庭派駐法扶律師，維持每周兩次的法律諮詢，以服務新竹市42萬市民。

新竹地院院長周煙平則說，有人說不能祝賀法扶生意興隆，但他認為法扶的業務生意興隆，代表民眾對於法律的諮詢，懂得找到門道、解決的方法，這是法扶成立最重要的目的，當然要祝福法扶生意興隆，「你生意興隆，法院的生意就會比較好一點、不會那麼好」。

新會所也設置原住民族法律服務中心西部辦公室，法扶會原住民法律服務中心主委蔡志偉表示，台灣的原住民族有將近56萬人，每年法扶會統計跟原住民有關的案件數以萬計，50人中就有1人每年會有訴訟案件，因此2018年在花蓮成立了原住民族法律服務中心，現在到西部拓點，未來再往南，希望能服務更多原住民族的朋友。

財團法人法律扶助基金會新竹分會搬遷到新竹縣竹北市，今天舉行新會址落成啟用揭牌典禮。記者陳斯穎／攝影
財團法人法律扶助基金會新竹分會搬遷到新竹縣竹北市，今天舉行新會址落成啟用揭牌典禮。記者陳斯穎／攝影
財團法人法律扶助基金會新竹分會搬遷到新竹縣竹北市，今天舉行新會址落成啟用揭牌典禮。記者陳斯穎／攝影
財團法人法律扶助基金會新竹分會搬遷到新竹縣竹北市，今天舉行新會址落成啟用揭牌典禮。記者陳斯穎／攝影

新竹 原住民 財團法人法

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