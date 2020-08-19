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竹縣湖口又傳偷倒垃圾 地方憂心破壞箕窩溪生態
新竹縣湖口鄉又傳偷倒垃圾，湖口鄉長林志華表示，鄉公所近期接獲通報，軍方徵收的畚箕窩溪畔土地，被人棄置營建廢棄物，昨天與清潔隊、村長前往勘查，目前還無法確認數量，因地點靠近箕窩溪上游，地方憂心破壞生態，已請派人處理，儘速揪出亂倒者。
林志華表示，偷倒地點在湖南村廢豬舍旁的畚箕窩溪畔，因附近民眾看到有大卡車頻繁進出湖新路310巷內產業道路，但該地點並無工廠，也沒什麼住戶，唯一的茶工廠也已停止營運，因此通知村長陳昌源，再由村長通報鄉公所，經了解後，原地主稱該地在2年多前已被軍方徵收。
昨天前往現勘時，發現現場被丟棄大量廢磚塊、廢水泥塊、石棉瓦、廢木板、碎玻璃，以及舊沙發等家具，初估有上百車次，由於該地就位於箕窩溪上游，而湖南村近年致力於護溪行動，復育溪流生態，目前也正規畫設置步道、休閒設施等，憂心當地生態受垃圾汙染。
林志華說，因該地已被軍方徵收，因此鄉公所第一時間向軍方通報，目前軍方已派人到村長家了解情況，將儘快派人專案處理、找出偷倒者，並恢復原貌，他也希望軍方既然徵收該地，應加強管理維護，避免類似事件再發生。
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