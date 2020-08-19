桃市五福宮仁壽宮中元祭 鬼月放水燈豎登篙盂蘭盆普度

桃園市民趁今天農曆7月初1俗稱鬼門開日子祭拜，蘆竹區三級古蹟南崁五福宮及桃園區「大廟」景福宮、大園區仁壽宮紛紛將在傳統中元節舉辦中元放水燈、普度或遶境祭祀活動，五福宮主委陳宗賢今天上午表示，民俗鬼月中元祭普度，廟方將在9月1日（農曆7月14日）展開盛放水燈、豎登篙踩街活動，隔天中元節舉行盂蘭盆法會普度，敬告祭拜陸海空孤魂野鬼及祈求合境平安。

桃園景福宮在今天農曆7月初1祭拜儀式，與往年一樣，將在農曆7月14日進行放水燈活動、15日（9月2日）舉行普度法會祭拜，蘆竹區公所將在農曆7月15日當天將在蘆竹生命園區舉辦普度法會，請法師誦經法會，並開放民眾祭拜祖先慎終追遠。

大園仁壽宮表示，傳統農曆7月14日、15日連續兩天舉辦慶讚中元放水燈遶境、普度活動，仁壽宮中元普度由轄區8里輪值，每6年輪值一次，有大型水燈排、花燈、陣頭遶境，一路前往內海水燈窟放水燈，