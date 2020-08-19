苗栗縣立圖書館「這夏有禮了」 借書還有手作書袋可拿

苗栗縣立圖書館鼓勵民眾「愛閱」，即日至9月30日止辦理「志慧福袋、喜閱帶走」系列活動，館方歡迎民眾、親子一起走進縣立圖書館，共享今夏愛閱禮，拿到圖書館志工發揮創意手作的側背包、後背包等「志慧福袋」。

苗栗縣政府教育處圖書資訊科長彭秀珍指出，縣內各單位為活動製作過許多宣傳旗職，縣立圖書館志工利用這些回收的旗幟當材料，自主開發出各款的志慧福袋，志工伙伴創新求變，除了精美的側背包，還有便利的後背包，希望將回收資源價值最大化，創造實用、耐用且讀者愛用的特色書袋，作為民眾到館借書的良伴，在推動閱讀同時也落實環保，意義非凡。

她指出，即日起到苗栗縣立圖書館首次申辦借閱證，且當天借閱達3冊，並填寫志工隊創新服務意見回饋單，就可獲贈志工細心手作的志慧福袋1個，讓您喜閱帶著走。