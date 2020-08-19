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苗栗縣立圖書館「這夏有禮了」 借書還有手作書袋可拿
苗栗縣立圖書館鼓勵民眾「愛閱」，即日至9月30日止辦理「志慧福袋、喜閱帶走」系列活動，館方歡迎民眾、親子一起走進縣立圖書館，共享今夏愛閱禮，拿到圖書館志工發揮創意手作的側背包、後背包等「志慧福袋」。
苗栗縣政府教育處圖書資訊科長彭秀珍指出，縣內各單位為活動製作過許多宣傳旗職，縣立圖書館志工利用這些回收的旗幟當材料，自主開發出各款的志慧福袋，志工伙伴創新求變，除了精美的側背包，還有便利的後背包，希望將回收資源價值最大化，創造實用、耐用且讀者愛用的特色書袋，作為民眾到館借書的良伴，在推動閱讀同時也落實環保，意義非凡。
她指出，即日起到苗栗縣立圖書館首次申辦借閱證，且當天借閱達3冊，並填寫志工隊創新服務意見回饋單，就可獲贈志工細心手作的志慧福袋1個，讓您喜閱帶著走。
今年館方一樣為大家規畫借閱集點活動，歡迎揪團共享愛閱禮。即日起持公共圖書館借書證至縣立圖書館借書，每次借書5冊以上，可蓋一次活動專用章，集滿30點、60點即可兌換志工精美手作「志慧福袋」，請把握機會集點兌換。相關活動資訊可參考苗栗縣政府網站、苗栗縣立圖書館網站http://lib.miaoli.gov.tw。
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