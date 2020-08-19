8大場所戴口罩 桃市24日起稽查違者開罰

新冠肺炎疫情尚未退燒，中央流行疫情指揮中心規定8大場所要戴口罩，市長鄭文燦今天主持市政會議聽取防疫專案報告，表示衛生局即日起加強宣導、勸導戴口罩，24日起將加強稽查，如有輔導後仍不遵行者，視情節予以開罰，也請市府與相關單位持續執行實名制洽公，他會實地檢查，希望民眾都要配合。

市府衛生局長王文彥今天在市政會議報告最新疫情狀況，全球確診2187萬3310例，死亡病例77萬4804例，全球致死率3.54%，我國累計486例確診，桃園市確診59例，居家隔離人數目前列管中8人。

至於戴口罩規定，王文彥強調，出入醫療照顧機構及大眾運輸必須戴口罩，持續貫徹執行，至於其餘場所，室內部分在入口處，要求主管機關或主辦單位執行戴口罩政策，如不配合者予以輔導，禁止進入室內，若為戶外形式，主管機關或主辦單位先加強宣導及勸導戴口罩，並自24日起稽查，如有輔導後仍不遵行者，視情節予以開罰。

鄭文燦也提到，桃園市居家檢疫最新有2556人，已成常態性業務，里幹事工作辛苦，他將到公所視察鼓勵，至於越南傳出有我國國人入境確診，鄭表示，若人員在桃園就配合做疫情調查，比照上次泰籍移工確診辦理，地方要做好疫情調查與隔離工作，避免社區有有無症狀感染者，成為本土感染源的風險。

由於桃園另有本土登革熱疫情挑戰，鄭文燦也強調，雖然疫情未擴大，但病媒蚊指數還未歸零，請各公私立單位加強防疫與環境消毒工作，且「登革熱防治重點不是只有社區，學校也是重點」。

市府教育局長林明裕說，已請各國小配合巡倒清刷積水容器的防疫作業，會到各校抽檢，消毒工作則請環保局協助，確保開學環境清潔。