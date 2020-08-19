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桃園客家知識學苑報名 7青年團隊讓你深體驗客庄美文化

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
2020客家知識學苑，帶您深度導覽客庄老屋。圖／桃園市客家事務局提供
2020客家知識學苑，帶您深度導覽客庄老屋。圖／桃園市客家事務局提供

桃園市政府客家事務局、財團法人桃園市客家文化基金會舉辦「桃園市客家知識學苑」，今年與7個客家重點發展區的青年團隊合作，期許吸引更多年輕族群走入地方，以五感體驗的方式學習客家知識與文化，並增進與土地的情感連結，8月底開始進行為期3個月的課程，即日起開放民眾免費報名。

客家局表示，今年以在地化、跨領域、年輕化為主軸，7個合作客家重點發展區的青年團隊為中壢區大桃園鄰舍關懷發展協會、平鎮區平鎮社區發展協會、龍潭區三和社區發展協會、八德區坐伙共同工作空間、楊梅區富富小山岡─創生基地、大溪區日日田職務所及觀音區伯公下在地文化發展協會，針對在地的文化、族群、歷史、食物及生活，開創出獨特跨領域的課程，藉此活化客庄細胞，協助地方產生新動能，創造新一波的客家文化轉譯。

各區課程內容豐富多樣，例如中壢區課程以印尼客家食物文化為主，透過實地操作來探討學習印尼的客家美食；平鎮區將舉辦夏令營，包含微旅行、DIY課程及八音等。楊梅區探索伯公岡農村體驗、手工藝及客家美食；觀音區課程有客家電子音樂、釀酒技術、彩繪方口獅及林家古厝導覽；龍潭區以文學之母鍾肇政為主題，研發文學餐桌，詮釋鍾肇政先生心中的客家飲食魅力。

八德區將探訪霄裡，透過泥染活動來認識霄裡的風土民情；大溪區以活化廟埕周圍閒置空間交流，來講述客家神農信仰的精神，並搭配米食、草藥及糕餅學習課程。

「2020桃園市客家知識學苑」囊括豐富有趣的客家文化轉譯課程，即日起開放報名至9月11日，考量兒童年齡理解程度不同及活動流暢度，客家局建議未成年者由家長或監護人報名，全程陪同。學苑皆為深度體驗課程，各區課程單場次滿額上限為10至20位，詳情請至基金會官網http://www.tyhcf.org.tw/，或電話（03）4790322分機27 查詢報名資訊。

2020客家知識學苑，藍染也是重要課程之一。圖／桃園市客家事務局提供
2020客家知識學苑，藍染也是重要課程之一。圖／桃園市客家事務局提供
2020桃園市客家知識學苑邀請青年一起來上課。圖／桃園市客家事務局提供
2020桃園市客家知識學苑邀請青年一起來上課。圖／桃園市客家事務局提供
2020客家知識學苑，結合重要客籍文學作家故事。圖／桃園市客家事務局提供
2020客家知識學苑，結合重要客籍文學作家故事。圖／桃園市客家事務局提供
2020桃園市客家知識學苑邀請青年一起來上課。圖／桃園市客家事務局提供
2020桃園市客家知識學苑邀請青年一起來上課。圖／桃園市客家事務局提供
圖／桃園市客家事務局提供
圖／桃園市客家事務局提供

客家美食 客家文化 鍾肇政

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