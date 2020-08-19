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桃市府停車格機車遭貼違規勸導單 市民非議質疑管太多
桃園市政府周邊桃園區公所及綜合會議廳旁的機車停車格，昨天多位民眾的機車在停車格內，遭人張貼署名「桃園市警局警政大樓管理委員會簽章」勸導單，要求車輛停在停車格、勿違規停車，「違規將依大樓停車場車道自動管制使用管理計畫加強取締」，今天上午引起多位民眾質疑檢舉，警方開單告發「未免管太多了」。
李姓、陳姓多位市民檢舉說，市政府周邊平時取締厲害，連市警局警政大樓也亂貼勸導單，是想要開單嗎? 市民在合格停車格亂貼勸導單，「很可笑」，讓人觀感不好。
市警局交通大隊表示，警政大樓管委會簽章署名的勸導單，是針對該警政大樓內部停車規範，該勸導單在大樓以外的停車沒有效力，民眾檢舉被亂貼的勸導單影印版，並非正本，不知道是被誰拿去影印張貼，必須制止，交大將查明糾正，請民眾不要誤會。
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