桃市府停車格機車遭貼違規勸導單 市民非議質疑管太多

桃園市政府周邊桃園區公所及綜合會議廳旁的機車停車格，昨天多位民眾的機車在停車格內，遭人張貼署名「桃園市警局警政大樓管理委員會簽章」勸導單，要求車輛停在停車格、勿違規停車，「違規將依大樓停車場車道自動管制使用管理計畫加強取締」，今天上午引起多位民眾質疑檢舉，警方開單告發「未免管太多了」。

李姓、陳姓多位市民檢舉說，市政府周邊平時取締厲害，連市警局警政大樓也亂貼勸導單，是想要開單嗎? 市民在合格停車格亂貼勸導單，「很可笑」，讓人觀感不好。