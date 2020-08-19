卓蘭下10分鐘冰雹 所幸無損農作物
苗栗縣卓蘭鎮18日傍晚下起冰雹，大約拇指大小的冰雹從空中掉落下來，持續約10分鐘，居民大感驚奇，卓蘭鎮農會今天前往果園會勘表示，大多農作物都已採收，無受損情況。
卓蘭鎮農會推廣股長蘇春蓮指出，昨天傍晚5時左右，天空變得昏暗，刮起狂風並降下大雨，突然聽到屋頂傳來劈里啪啦的聲響，從門窗探頭查看，才發現是下起冰雹。
卓蘭鎮居民第一時間透過臉書社團連繫，包含卓蘭鎮街區、內灣、食水坑、新厝、新榮以及上新水廠等地區，在大雨中都挾帶大大小小顆的冰雹，有網友回應「有免費的挫冰可吃」，但也有民眾擔心，停放在外面的車輛和果樹可能受損。
蘇春蓮表示，「第一次看到冰雹」，當時也嚇了一跳，下冰雹時間持續約10分鐘，所幸目前葡萄嫩葉尚未長出，高接梨也都已經採收完畢，農作物部分沒有受損，雖然雨勢猛烈，還好降雨約2個小時就停歇，也未造成災情。
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