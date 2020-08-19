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保護石虎 中部石虎保育衝突區流浪狗母犬絕育計畫啟動

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
保護動物志工，逐戶訪查，協助民眾處理犬貓絕育。圖／台灣之心愛護動物協會提供
保護動物志工，逐戶訪查，協助民眾處理犬貓絕育。圖／台灣之心愛護動物協會提供

保育動物石虎有路殺危機，流浪犬也是一項威脅，台灣之心愛護動物協會以台中、苗栗大安溪沿岸為中心，石虎密集活動區進行全面性的犬隻絕育計畫，希望讓台中、苗栗街頭不再有未絕育的遊蕩母犬，從源頭減少浪犬繁殖數量。任務包含逐戶訪查、犬隻族群調查、母犬絕育，台灣之心表示，民眾若在苗栗卓蘭、三義、苑裡，台中大甲、后里、外埔等區域發現未絕育母犬，可與台灣之心聯繫。

台灣之心首次對特定鄉鎮進行地毯式的遊蕩犬絕育，並和台灣石虎保育協會，針對保育類動物石虎密集活動區，執行遊蕩犬絕育計畫，對浪犬執行捕捉、絕育和回置等方式，並為家犬完成三合一，絕育、狂犬病疫苗、晶片寵物登記作業。

台灣石虎保育協會陳美汀博士表示，石虎主要生活在淺山地區，與流浪犬生活圈高度重疊，希望透過與台灣之心的合作，在能力可及下儘可能控管流浪犬的數量，減少石虎與浪犬的衝突。

台灣之心也進行逐戶訪查和流浪犬地毯式調查，導入自動相機、GPS 軌跡等記錄，建置浪犬地圖，包含犬隻出沒時間、數量等資訊，提升捕捉行動之效率；近3個多月調查，記錄到近1000隻犬隻，其中有飼主的犬隻佔約8成，多數母犬已經由飼主自行完成絕育，未絕育的母犬，也由協會輔導適合的絕育方案，提升母犬絕育比例；流浪犬的部分，已優先完成45隻母犬的絕育手術。

台灣之心表示，無論是無主的浪犬或是有主的家犬，都是絕育計畫的目標對象，除了無主流浪犬的絕育行動外，也實際走進村落家戶訪查，確實找出未絕育的家養母犬，將犬貓絕育的觀念帶入地方，其中若有不當飼養、飼主不願讓母犬絕育等情況發生，也會與地方主管機關合作追蹤。

流浪動物因數量過多，造成與人類及野生動物衝突，台灣之心依各地區的環境、資源，規劃系統性的解決方案，希望讓台灣達成動物友善社會，台灣之心邀請當地人民的參與，若台中、苗栗地區的民眾發現未絕育犬隻，可聯繫台灣之心，電話 (04)26261478。

石虎 流浪犬

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