六和高中公民訓練　 學生成年禮「轉大人」

六和高中辦理高二學生「公民訓練營」活動，白天透過體驗與探索設計，晚上則結合「成年禮」活動，在動靜交替與闖關遊戲中體悟成長的意義，讓學生留下深刻、難忘的回憶。

活動透過大腦動ㄘ動、滑雪體驗、科學探索、雙三索、高空垂降、漆彈對戰等綜合體能、智力的闖關設計，培養學生團隊合作及遵守紀律精神，同時激發個人體力、腦力，其中也有野炊活動，平日在家「茶來伸手，飯來張口」的學生，在同儕合作及激勵下，竟有模有樣的烹煮起來，而且成品還令人驚艷。

「成年禮」校長林繼生還特別穿上古裝，變身古人，親自為學生代表加冠。每個同學魚貫跨過火爐，通過「道心門」，林繼生說，跨過火爐，代表驅除過往的稚氣、晦氣與不好的一切；通過「道心門」，代表入「成年」之門，謹守「大人」之道，而導師則在「道心門」之後迎接學生，給學生諄諄勉勵，並以「智慧棒」輕點學生頭部，象徵開啟學生的智慧，希望學生從此能以更成熟的智慧面對越來越多的挑戰。

其中普201班導師陳蓓蓉還特別準備奶嘴造型的糖果送給班上學生，希望他們把奶嘴糖果吃完，象徵告別「孩子」階段，邁向「大人」。