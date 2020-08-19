快訊

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

共享經濟夢碎？陸獨角獸ofo人去樓空 欠債數十億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六和高中公民訓練　 學生成年禮「轉大人」

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
六和高中公民訓練學生成年禮轉大人。圖／六和高中提供
六和高中公民訓練學生成年禮轉大人。圖／六和高中提供

六和高中辦理高二學生「公民訓練營」活動，白天透過體驗與探索設計，晚上則結合「成年禮」活動，在動靜交替與闖關遊戲中體悟成長的意義，讓學生留下深刻、難忘的回憶。

活動透過大腦動ㄘ動、滑雪體驗、科學探索、雙三索、高空垂降、漆彈對戰等綜合體能、智力的闖關設計，培養學生團隊合作及遵守紀律精神，同時激發個人體力、腦力，其中也有野炊活動，平日在家「茶來伸手，飯來張口」的學生，在同儕合作及激勵下，竟有模有樣的烹煮起來，而且成品還令人驚艷。

「成年禮」校長林繼生還特別穿上古裝，變身古人，親自為學生代表加冠。每個同學魚貫跨過火爐，通過「道心門」，林繼生說，跨過火爐，代表驅除過往的稚氣、晦氣與不好的一切；通過「道心門」，代表入「成年」之門，謹守「大人」之道，而導師則在「道心門」之後迎接學生，給學生諄諄勉勵，並以「智慧棒」輕點學生頭部，象徵開啟學生的智慧，希望學生從此能以更成熟的智慧面對越來越多的挑戰。

其中普201班導師陳蓓蓉還特別準備奶嘴造型的糖果送給班上學生，希望他們把奶嘴糖果吃完，象徵告別「孩子」階段，邁向「大人」。

林繼生勖勉學生成年長大要自我悅納，不管自己長相、家庭如何，都要以歡喜心、感恩心接受，以更開闊的心胸正向坦然面對，將之化為前進的動力，翻轉既有的命運。其次，要更懂事，懂得為自己的行為負責，凡事深思熟慮，謀定而後動，切不可莽撞推諉；此外，要能利他與為他人著想，將心比心，才是真正的「大人」。

「成年禮」校長林繼生還特別穿上古裝，變身古人，親自為學生代表加冠。圖／六和高中提供
「成年禮」校長林繼生還特別穿上古裝，變身古人，親自為學生代表加冠。圖／六和高中提供

班導師

延伸閱讀

小朋友長大了！嘉市府為104名青年學子辦成年禮轉大人

給奶嘴可減少猝死 寶寶奶嘴從吃到戒完整攻略！

台南16歲成年禮 今年加入「勇闖山海圳綠道」

輭轎腳轉大人 竹蓮寺七夕辦成年禮

相關新聞

8大場所戴口罩 桃市24日起稽查違者開罰

新冠肺炎疫情尚未退燒，中央流行疫情指揮中心規定8大場所要戴口罩，市長鄭文燦今天主持市政會議聽取防疫專案報告，表示衛生局即...

桃園客家知識學苑報名 7青年團隊讓你深體驗客庄美文化

桃園市政府客家事務局、財團法人桃園市客家文化基金會舉辦「桃園市客家知識學苑」，今年與7個客家重點發展區的青年團隊合作，期...

桃市府停車格機車遭貼違規勸導單 市民非議質疑管太多

桃園市政府周邊桃園區公所及綜合會議廳旁的機車停車格，昨天多位民眾的機車在停車格內，遭人張貼署名「桃園市警局警政大樓管理委...

保護石虎 中部石虎保育衝突區流浪狗母犬絕育計畫啟動

保育動物石虎有路殺危機，流浪犬也是一項威脅，台灣之心愛護動物協會以台中、苗栗大安溪沿岸為中心，石虎密集活動區進行全面性的...

彰化縣衛生局採檢遭調查 桃園衛生局：尊重不做評論

彰化縣衛生局採檢無症狀者，意外發現一名十多歲自美返台少年確診新冠肺炎，卻反遭衛福部政風處介入調查；對此桃園市政府衛生局長...

六和高中公民訓練　 學生成年禮「轉大人」

六和高中辦理高二學生「公民訓練營」活動，白天透過體驗與探索設計，晚上則結合「成年禮」活動，在動靜交替與闖關遊戲中體悟成長...

校園我最棒／賴翌欣創新思維 翻轉特殊教育

新竹市三民國中老師賴翌欣奉獻特教近20年，用愛與理想陪伴特教生，以創新思維翻轉特殊教育，融合普通教育「學思達」、MAPS...

竹縣單車約會PA 體驗台三線風光

單車旅遊正夯，新竹縣政府將結合特色產業市集，在11月舉辦「來竹縣約會吧！單車約會PA」，從竹東生態公園出發，沿台三線騎乘...

竹市城隍廟 廟埕改造禁設攤

新竹市城隍廟廣場環境完成大改造，昨天剪綵啟用，以行人優先、視覺穿透理念，再造百年人本廟埕景觀與空間，寬闊的廟埕廣場將嚴禁...

桃園樹葬人數少 市府加強宣導

根據內政部資料，六都去年執行樹葬的狀況，桃園669件，雖比新北多，卻遠輸給人口比桃園少很多的台南市，市議員黃婉如昨天在議...

桃園公園兒童遊戲設施 未依規檢查

桃園市13個區公所轄管公園有587座，其中322座公園附設兒童遊戲場設施，市議員黃敬平昨天質詢表示，扣除復興區外，有8區...

3年前沒設成 桃議員再爭取南區建置寵物樹葬專區

環保自然葬意識抬頭，不只人死後可選擇樹葬、海葬等，毛小孩也有寵物樹葬專區，桃園市議會今天進行民政局及各區公所工作報告，市...

熱門新聞

竹市城隍廟廣場啟用再造百年人本廟埕 嚴禁停車設攤

整合汐民線、基隆輕軌？ 新北：等交通部決定

影／南投垃圾山竟比國道6號還高 中央將砸3億清運

被丟包？爬太武山等4小時遊覽車沒來 金門縣府說話了

談基隆輕軌整合 林右昌：未來民生汐止線恐只剩東段

2100萬元裝修公教福利中心 苗栗勞工團體終於有「家」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。