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養雞場捕獲石虎求援 成功野放還可領獎金

中央社 / 苗栗縣18日電

苗栗縣銅鑼鄉一處養雞場日前意外捕獲石虎，透過地方民代通報縣府農業處，不僅幫助石虎成功野放，養雞場主人也加入友善石虎生態服務給付試辦計畫領取獎勵金，一舉兩得。

苗栗縣政府農業處今天表示，這隻成年公石虎7日被銅鑼鄉一處養雞場意外捕獲，雞場主人不清楚通報流程不敢妄動，求助縣議員黃芳椿，才通報至縣府，經趕往檢視，石虎個體有輕微脫水現象，獸醫師在麻醉過程中輸液補充水分，並做其他健康檢查確認正常，石虎甦醒後野放。

農業處指出，苗栗縣是石虎出沒熱區，其他野生動物或流浪貓犬也會獵捕家禽，為化解報復傷害輪迴，縣府連續2年推動「友善石虎生態服務給付試辦計畫」，公告受理縣內各地區石虎入侵家禽場域通報獎勵，讓受害養禽戶減少損失。

農業處說，友善石虎生態給付對象有3種類別，分別針對部分鄉鎮農地、社區以及全縣放養家禽場域。其中，放養家禽場域若有疑似石虎野生動物入侵危害，立即通報縣府處理者，並經勘查有危害事證，在危害動物未明前，先發給新台幣3000元獎勵金，若經評估後續有架設相機監測必要，願意配合監測者，在3個月內若拍攝到石虎出現，再核發1萬元獎勵金。

縣府委託服務團隊在完成石虎野放後，協助養雞場主人申請加入友善石虎生態服務給付試辦計畫，除了獎勵金，還可藉由自動照相機取樣結果，由專家提供防治建議，保護好家禽。農業處呼籲，如遇到不明動物入侵養禽場域，可向農業處自然生態保育科通報，有專人提供協助。

石虎 苗栗縣 野放

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