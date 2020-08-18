養雞場捕獲石虎求援 成功野放還可領獎金
苗栗縣銅鑼鄉一處養雞場日前意外捕獲石虎，透過地方民代通報縣府農業處，不僅幫助石虎成功野放，養雞場主人也加入友善石虎生態服務給付試辦計畫領取獎勵金，一舉兩得。
苗栗縣政府農業處今天表示，這隻成年公石虎7日被銅鑼鄉一處養雞場意外捕獲，雞場主人不清楚通報流程不敢妄動，求助縣議員黃芳椿，才通報至縣府，經趕往檢視，石虎個體有輕微脫水現象，獸醫師在麻醉過程中輸液補充水分，並做其他健康檢查確認正常，石虎甦醒後野放。
農業處指出，苗栗縣是石虎出沒熱區，其他野生動物或流浪貓犬也會獵捕家禽，為化解報復傷害輪迴，縣府連續2年推動「友善石虎生態服務給付試辦計畫」，公告受理縣內各地區石虎入侵家禽場域通報獎勵，讓受害養禽戶減少損失。
農業處說，友善石虎生態給付對象有3種類別，分別針對部分鄉鎮農地、社區以及全縣放養家禽場域。其中，放養家禽場域若有疑似石虎野生動物入侵危害，立即通報縣府處理者，並經勘查有危害事證，在危害動物未明前，先發給新台幣3000元獎勵金，若經評估後續有架設相機監測必要，願意配合監測者，在3個月內若拍攝到石虎出現，再核發1萬元獎勵金。
縣府委託服務團隊在完成石虎野放後，協助養雞場主人申請加入友善石虎生態服務給付試辦計畫，除了獎勵金，還可藉由自動照相機取樣結果，由專家提供防治建議，保護好家禽。農業處呼籲，如遇到不明動物入侵養禽場域，可向農業處自然生態保育科通報，有專人提供協助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言