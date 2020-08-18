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桃園綠色消費樂購季開跑 可用振興券搶好康

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
109年桃園綠色消費樂購季活動今天開跑，因應疫情後的綠色消費需求，環保局特別將場次從8場次擴大至25場，將在8月至10月間舉辦，歡迎民眾使用振興券到現場搶好康。記者陳夢茹／攝影
109年桃園綠色消費樂購季活動今天開跑，因應疫情後的綠色消費需求，環保局特別將場次從8場次擴大至25場，將在8月至10月間舉辦，歡迎民眾使用振興券到現場搶好康。記者陳夢茹／攝影

109年桃園綠色消費樂購季活動今天開跑，因應疫情後的綠色消費需求，環保局特別將場次從8場次擴大至25場，將在8月至10月間舉辦，從原本的綠色消費樂購月升級為樂購季活動，歡迎民眾使用振興券到現場搶好康。

桃園市長鄭文燦表示，市府每年推動綠色消費樂購季都獲得賣場及消費者熱烈支持，這次活動擴大舉辦，活動特色有綠色消費滿百送百、綠色推推樂抽獎活動、農特產品打卡送好禮等多項好康，邀請市民朋友優先採購具有環保標章的產品，讓綠色消費成為生活的一部分。

環保局長呂理德指出，綠色消費樂購季活動分為3個系列，第一個系列是8月底在航空噪音管制區辦理大型綠色消費戶外活動、第二個系列將於9至10月間在桃園市大型綠色賣場辦理限時搶購及推推樂活動、第3個系列則在桃園市綠色超市擺攤辦理限量買1送1活動。

呂理德補充，今年合作對象有桃園市內的愛買、大潤發、家樂福、國軍福利社、頂好、特力屋、農漁會、宮廟及商圈等，讓民眾更可以特惠價格購買綠色產品，刺激在地綠色經濟，活動詳情可至「桃園低碳綠色城市網」查詢。

109年桃園綠色消費樂購季活動今天開跑，因應疫情後的綠色消費需求，環保局特別將場次從8場次擴大至25場，將在8月至10月間舉辦，歡迎民眾使用振興券到現場搶好康。記者陳夢茹／攝影
109年桃園綠色消費樂購季活動今天開跑，因應疫情後的綠色消費需求，環保局特別將場次從8場次擴大至25場，將在8月至10月間舉辦，歡迎民眾使用振興券到現場搶好康。記者陳夢茹／攝影

綠色消費 疫情 國軍

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