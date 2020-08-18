癮君子荷包要小心了！ 桃園將加強菸害稽查最重罰5萬

為強力杜絕菸害，桃園市政府衛生局衛生局8月25、26日至連鎖超商、雜貨店、檳榔攤、公園、休閒育樂場所等禁菸場所稽查，以確保商家不賣菸給未滿18歲青少年，及保護市民不吸到二手菸，呼籲菸品賣家及吸菸民眾勿以身試法。

衛生局統計，桃園市稽查違反菸害防制法案件，前3名違規樣態分別為網咖提供水杯等熄菸相關器物，民眾於網咖及公園內等禁菸場所吸菸及販賣菸品給未滿18歲的青少年。

衛生局表示，稽查結果常見的違規情形為商家未主動確認購菸者年齡未滿18歲，將裁罰1至5萬元；民眾於公園、餐飲店、休閒場所吸菸，將裁罰2千元至1萬元；在3人以上的工作室內場所擺放可供熄菸器具，如水杯、鐵罐、菸灰缸等，將裁罰1至5萬元；商家未依規定張貼禁菸標誌及三圖五則文於明顯處，將裁罰1至5萬元。

桃園市政府衛生局長王文彥說，有關戒菸服務相關問題，可撥打戒菸專線0800-636363詢問；另提醒各類業者可至轄區內衛生所領取禁菸標誌及三圖五則文，並可向衛生局諮詢菸害防制相關規定，以免誤觸法規而受罰。

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