影／苗栗全民運登場 1500名選手一連4天競技
苗栗縣全民運動會今起一連4天在縣立體育場舉辦，1500多名選手齊聚一堂參賽，這次比賽將選拔參加全國田徑錦標賽的苗栗縣代表隊成員，各組好手磨拳擦掌，期盼創造佳績。苗栗縣今年全中運獲10金、12銀、13銅，且2人破大會紀錄，縣長徐耀昌期勉參賽選手再接再厲，全國田徑賽再為苗栗爭光。
開幕式上午由徐耀昌主持，立委徐志榮、議長鍾東錦及議員、鄉鎮市長、縣府主管、中小學校長多人到場打氣加油。今年勇奪全中運國男組田徑5項全能及110公尺跨欄兩面金牌的竹南國中楊文杰、獲全中運高女組1萬公尺競走銀牌的縣立苑高黃姵誼2名選手持聖火進場，並點燃勝利之火，運動員宣誓由今年全中運國男組鉛球金牌、縣立苑高劉丞泰代表，隨後展開各項競技。
苗栗縣全民運動會就是早年的縣運會， 今年包括社會、國中小甲、乙組男女共10組賽事，比賽以田徑及混合運動項目為主。教育處長邱廷岳指出，全民運同時要選出成績達全運會田徑項目標準的選手，以便參加12月的全國田徑錦標賽，盼選手都能全力以赴。
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