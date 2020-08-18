台知計畫28日再闖關內政部 反對者24日先送萬人連署書

新竹縣政府積極推動台灣知識經濟旗艦園區，預計8月28日再度闖關內政部都委會，反對開發的民眾發起「救璞玉公民行動」，16日在竹北東海舉辦百人插秧守護璞玉活動，預計24日到內政部送交連署書。縣長楊文科則表示，他尊重各方意見，28日將全程出席，也歡迎贊成、反對者再提意見。

楊文科今天在主管會報上表示，產發處已辦理11次民眾意願調查及協調會，了解地主參與開發的意願，不贊成開發者土地面積僅占全區面積5.18%。近期縣府接獲許多民眾陳情，此案高達9成地主支持，卻因少數反對意見而無法順利推動。

他強調，此案在發展經濟的同時，也尊重在地歷史文化脈絡，縣府會全面調查區內地景風貌，透過結合住宅區、農業區、公共開放空間及大型公共設施用地，永續保存客家文化。

「救璞玉公民行動」由近50個民間團體、百位意見領袖一同發起，自6月底推動以來，已超過5000人加入連署，提出訴求包含要求內政部都委會退回此案，並希望內政部應確立「完整保留優良農地」、「維持既有聚落紋理」、「促進城鄉共好及住民宜居」等發展原則。

竹北璞玉自救會副會長陳義旭說，不管支持的地主是95%還是多少，這些地主有很多是把錢放進去的投資客。在自救會眼中，該地是竹北東區的都市之肺，破壞後就永難回復， 24日將帶著萬人聯署書上內政部，看中央如何導正這股歪風。

產發處表示，經統計台知園區共有3616位地主，贊成開發3389人、面積424.25公頃，不願開發或未表態者227人、面積23.18公頃，不願參加區段徵收的地主已排除徵收範圍。