苗栗海洋觀光季音樂晚會好精彩 牽罟100人免費體驗

苗栗海洋觀光季音樂晚會8月22日下午5點在後龍鎮外埔漁港登場，8月23日在後龍鎮水尾沙灘辦理牽罟體驗活動，免費限額100人，9月2日在通霄新埔漁港有魚苗放流活動，苗栗縣長徐耀昌等人今天邀民眾參與盛事。

縣府今年與台電 、中油等單位合作，辦理苗栗海洋觀光季系列活動，推廣國際慢魚及節能環保，行銷苗栗海岸線天然美景及特色美食、漁村文化。縣府農業處今天為活動宣傳，歌手婁峻碩演唱炒熱氣氛，徐耀昌等人現場捏出魚丸，下鍋煮分享美味。

徐耀昌說，苗栗為延續「慢」的品牌精神，從懂魚、知魚、吃在地、吃當季及學會適量吃魚，建立與海洋共生共榮理念，並推動海岸線旅遊，帶動漁業觀光，打造苗栗成為國際慢魚之都，歡迎各地的遊客到苗栗感受漁村魅力。