好康注意！竹市養雞協會 以市價近5折辦國產土雞促銷
為了促進國內經濟消費，新竹市養雞協會連續兩周的六、日(22日、23日、29日、30日)，每天上午7點起，在假日花市舉辦國產土雞優惠促銷及免費品嚐活動，現場以接近市場零售近5折的瘋狂低價，每天提供1000隻土雞供民眾搶購，售完為止。
新竹市養雞協會理事長蘇永勝表示，新冠肺炎疫情影響台灣的經濟體系，無形加重每個家庭生活負擔，養雞協會特別趕在中元普渡前，爭取農委會、中央畜產會補助經費舉辦優惠促銷。今年全國推出類似促銷活動20場，在新竹市假日花市「農特產直銷中心」推出的這一梯次，是新竹地區唯一場次，錯過就沒有了。
他們還加碼買12隻送1隻。另外，除了現場採購外，養雞協會也接受社區、社團團購（20隻以上）。
蘇永勝表示，國產土雞特惠促銷活動會場每天提供1000隻土雞，淨重3.5台斤以上的每隻售價250元，淨重4台斤以上的每隻售價300元，每天7點開賣、售完為止，前述價格快接近市場零售價的一半。
生土雞賣完後，會場隨即進行甘蔗雞免費品嚐活動，現場也同時提供100隻甘蔗雞優惠促銷。
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