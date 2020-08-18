桃市半年行人車禍18死1686傷 市警9月起全面路口大執法

桃園市人口成長、車輛大幅增加，市警局交通大隊統計今年上半年行人穿越馬道或路口交通車禍，總計發生1234起交通事故，造成18死及1686人受傷，行人死亡事故較往年激增。交大隊長洪志朋今天下午說，9月1日起為期1個月，配合中央，全面執行路口安全大執法，針對路口車不讓人、違規不走行穿線民眾加強違規取締，宣導交通安全。

因應交通事故傷亡人數頻增，桃園市警局編列經費拍攝1支交通路口停讓宣導短片，邀請新生代演員葉益豪當主角，扮演上班趕路、忽略交通安全的開車族，完整呈現包括邊開車邊打手機、超速、道路競速等各種危險駕駛，並邀請市長鄭文燦化身交通安全宣導大使，宣導「減速慢行、安全好行；路口停讓，幸福保障」路口交通安全觀念。