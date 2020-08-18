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3年前沒設成 桃議員再爭取南區建置寵物樹葬專區

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
市議員謝美英指出，3年前曾規畫在楊梅生命紀念園區設置寵物樹葬專區，卻無消無息且停滯，要求替南區爭取寵物樹葬專區。記者陳夢茹／攝影
市議員謝美英指出，3年前曾規畫在楊梅生命紀念園區設置寵物樹葬專區，卻無消無息且停滯，要求替南區爭取寵物樹葬專區。記者陳夢茹／攝影

環保自然葬意識抬頭，不只人死後可選擇樹葬、海葬等，毛小孩也有寵物樹葬專區，桃園市議會今天進行民政局及各區公所工作報告，市議員謝美英指出，3年前曾規畫在楊梅生命紀念園區設置寵物樹葬專區，卻無消無息停滯，要求替南區爭取寵物樹葬專區。

謝美英表示，3年前市府曾規畫在楊梅生命紀念園區設置寵物樹葬專區，約可安葬500隻寵物骨灰，卻沒進展，由於北區已有蘆竹寵物公園可以樹葬，欲替南區爭取在中壢新殯葬園區設寵物樹葬專區。

楊梅區長羅國裕指出，當初的確有規畫楊梅生命紀念園區寵物樹葬專區，但在發包過程發現設計有問題，加上原設計人已過世，工程卡關，由於楊梅生命園區場地也不夠使用，便把寵物樹葬區解約改為第二樹葬區，目前已完工使用，沒有寵物樹葬專區的位置。

民政局長陳靜航回應，將向中央爭取補助或從殯葬基金撥預算規畫設置寵物樹葬專區，若有機會可能在桃園或中壢殯葬園區增設，未來會往這方向努力爭取。

市議員黃婉如則點出，人死後樹葬的部分，據內政部資料顯示，去年台北有4900件、新北51件、桃園669件、台中1739件、台南738件、高雄1154件，桃園遠輸給人口比桃園少很多的台南市，質疑是市府推廣不佳還是民眾參與意願低？

民政局禮儀事務科科長詹國華表示，桃園環保葬起步較晚數量才會較少，海葬每年約有30人參加，民眾接受度較低；樹葬部分市內專區包括蘆竹追思園、楊梅桂花園和楊梅園、龍潭龍園，目前蘆竹追思園已快飽和，楊梅也已增設第二樹葬區，每逢清明節前後3區公所都會挑一天進行追思儀式，讓民眾能悼念親人，有越來越多人選擇樹葬。

市議員黃婉如則點出，人死後樹葬的部分，桃園去年有669件，遠輸給人口比桃園少很多的台南市，質疑是市府推廣不佳還是民眾參與意願低。記者陳夢茹／攝影
市議員黃婉如則點出，人死後樹葬的部分，桃園去年有669件，遠輸給人口比桃園少很多的台南市，質疑是市府推廣不佳還是民眾參與意願低。記者陳夢茹／攝影

樹葬 寵物

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